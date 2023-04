Mit „Cash Truck" flimmert einer der besten Actionfilme der letzten Jahre über den Bildschirm. Wir stellen euch den fulminanten Actionthriller mit Jason Statham genauer vor.

Sobald sich Kult-Regisseur Guy Ritchie an neue Projekte wagt, ist Action quasi vorprogrammiert. In der Vergangenheit wirkte der bekannte Filmemacher bereits an Produktionen wie „Codename U.N.C.L.E" oder „King Arthur" mit. Beim Dreh zu „Cash Truck" trifft Ritchie auf einen alten Bekannten: Schauspieler Jason Statham, mit dem er bereits 2005 anlässlich des Gangster-Films „Revolver" zusammenarbeitete. Ebenso ordentlich krachen lässt es Statham in „Cash Truck", den Film könnt ihr als On-Demand-Angebot bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

Welchen täglichen Wahnsinn der Job des Geldtransporter-Fahrers mit sich bringen kann, seht ihr im Trailer zum Film.



Worum geht es in „Cash Truck“?

Wer auf geballte Action steht, wird beim Film „Cash Truck" voll auf seine Kosten kommen. In dem Actionthriller steht die Hauptfigur „H“ im Fokus. Diese arbeitet bei einer Geldtransportfirma und bringt jede Woche Hunderte Millionen Dollar von A nach B. Obwohl Überfälle auf die Geldtransporter keine Seltenheit sind, ist „H“ aus einem bestimmten Grund sehr motiviert, für die Firma zu arbeiten: Er erhofft sich Insider-Infos aus dem Unternehmen, um so einer Gruppe von Kriminellen auf die Spur zu kommen, die für eine Reihe von brutalen Raubüberfällen – unter anderem auch den Mord an seinem Sohn – verantwortlich.

Ist „Cash Truck“ sehenswert?

Wer auf intelligente Action steht, liegt mit „Cash Truck" genau richtig, denn: Regisseur Guy Ritchie liebt nichts mehr, als die Zuschauer*innen lange im Dunkeln zu lassen. Dafür bedient er sich einer Reihe von stilistischen Mitteln wie Zeitsprüngen und Rückblenden. Diese sorgen für Spannung und halten die Motive der Hauptperson zunächst verborgen. Ein Highlight des knallharten Rache-Thrillers ist zweifelsohne der Kampf gegen eine Gruppe ehemaliger US-Elite-Soldaten, die gemeinsam mit Boss Jackson (Jeffrey Donovan) versuchen, alle Geldtransporter gleichzeitig zu überfallen. Für beinahe unterkühlte Coolness trägt Jason Statham bei, neben dem die toughe Geldtransporter-Mitarbeiterin Dana (Niamh Alga) beinahe fehl am Platz wirkt. Insgesamt garantieren die 119 Minuten ein brachiales Actionfeuerwerk und kurzweilige Unterhaltung!

