Adele live in Deutschland: So bekommt man Tickets vor allen anderen

Nach monatelangen Gerüchten ist es endlich bestätigt: Adele kommt nach Deutschland. Fans der britischen Sängerin haben 2024 gleich mehrere Möglichkeiten, Songs wie „Hello“ oder „Someone Like You“ live zu sehen. Wann geht der Ticket-Vorverkauf für die Adele-Konzerte los und wo wird sie auftreten?

Zwar wird es mehrere Live-Termine von Adele in Deutschland geben, allerdings finden alle Konzerte in einer Stadt statt. Der Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch, den 7. Februar, um 10:00 Uhr bei Ticketmaster für Fans, die sich vorab per E-Mail anmelden (zur Anmeldung). Ab Donnerstag, den 8. Februar 2024, können Fans um 10:00 Uhr mit einem RTL+-Abonnement beim „Prio Tickets“-Vorverkauf (zu RTL+) und Telekom-Kunden beim Magenta-Musik-Presale zuschlagen (bei Telekom ansehen). Ab 14:00 Uhr gibt es auch ohne Telekom- oder RTL-Vertrag den Zugriff bei Ticketmaster. Am Freitag, den 9. Februar 2024, geht der offizielle Vorverkauf bei anderen Verkaufsplattformen wie Eventim los (Adele bei Eventim ansehen).

Adele live in Deutschland: Wann beginnt der Ticket-Vorverkauf & wo?

Damit man bereits frühzeitig die Chance auf eine Konzertkarte bekommt, soll man sich bei Eventim kostenlos für den „Artist Presale“ per E-Mail anmelden. Das geht auf der Webseite der Künstlerin (zur Anmeldung). Die Registrierung garantiert zwar kein Ticket, damit bekommt man aber einen Link, um sich Tickets früher sichern zu können. Die E-Mail-Anmeldung muss bis Montag, den 5. Februar, 18:00 Uhr erfolgen. Diese Termine sollten sich Fans für den Vorverkauf merken:

Bis Montag, 5. Februar, 18:00 Uhr: Anmeldung zum Artist-Presale per E-Mail

Anmeldung zum Artist-Presale per E-Mail Mittwoch, 7. Februar, 10:00 Uhr: Start „Artist-Presale“ bei Ticketmaster mit Link aus E-Mail (zu Ticketmaster)

Start „Artist-Presale“ bei Ticketmaster mit Link aus E-Mail (zu Ticketmaster) Donnerstag, 8. Februar, 10:00 Uhr : Vorverkaufsbeginn bei RTL+-Prio oder Telekom-Magenta-Musik

: Vorverkaufsbeginn bei RTL+-Prio oder Telekom-Magenta-Musik Donnerstag, 8. Februar, 14:00 Uhr: Vorverkaufsbeginn bei Ticketmaster

Vorverkaufsbeginn bei Ticketmaster Freitag, 9. Februar, 10:00 Uhr: Allgemeiner Vorverkauf, zum Beispiel bei Eventim

Adele: 4 Konzerte in Deutschland – das sind die Termine

Es wird insgesamt 4 Adele-Konzerte 2024 in Deutschland geben. Alle Auftritte finden auf dem Gelände der Messe in München, Riem statt. Das sind die Termine:

Freitag, 02.08.2024 – München, Messe München

Samstag, 03.08.2024 – München, Messe München

Freitag, 09.08.2024 – München, Messe München

Samstag, 10.08.2024 – München, Messe München

Hier könnt ihr euch musikalisch auf die anstehenden Termine vorbereiten:

Für die Auftritte wird eine eigene Open-Air-Arena hergerichtet. So soll das optimale Live-Erlebnis geschaffen werden. Adele freut sich bei Instagram auf die Shows:

„Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte“

Es werden 2024 nicht nur die einzigen Adele-Termine in Deutschland, sondern in ganz Europa sein. Die Arena bietet Platz für rund 80.000 Zuschauer. Auch bei 4 Abenden dürfte aber das Zuschauerinteresse größer als das verfügbare Ticket-Kontingent sein. Sichert euch also an den Presale-Starts frühzeitig einen Platz in der virtuellen Warteschlange und legt sicherheitshalber schon rechtzeitig einen Account mit den entsprechenden Daten an beziehungsweise loggt euch rechtzeitig an. Das RTL+-Abonnement könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen. So könnt ihr euch gegebenenfalls im RTL+-Prio-Ticket-Vorverkauf bereits vorzeitig einen Platz sichern (zum Probe-Abo).

Es sind die ersten Europa-Termine der Sängerin seit dem Jahr 2016. Aktuell spielt die Sängerin noch bis Juni auf einer Konzertreihe in der Casino-Metropole Las Vegas. Die „Weekends With Adele“-Shows im „Caesars Palace“ sind regelmäßig ausverkauft. Damit ist auch für die Deutschland-Termine im Sommer 2024 zu rechnen.

