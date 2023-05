Seit dem ersten „Rocky“-Film war sie immer an der Seite des sympathischen Boxers: Adrian ist lange Jahre die Frau an Rockys Seite gewesen. In den neueren Filmen macht sie hingegen nicht mehr mit. Was ist aus Adrian geworden und was macht die Schauspielerin heute?

Rocky und Adrian Pennino haben sich bereits im ersten Rocky-Film kennengelernt. Die zunächst schüchterne Dame und der angehende Box-Weltmeister trafen sich im „J&M Tropical Fish“-Laden, wo sie arbeitete.

Woran und in welchem Teil stirbt Adrian, die Frau von Rocky Balboa?

Erst durch Rockys Freund Paulie, den Bruder von Adrian, haben sich beide näher kennengelernt und letztendlich auch geheiratet. Adrian trat in allen klassischen Rocky-Filmen auf:

Rocky (1976)

Rocky II (1979)

Rocky III – Das Auge des Tigers (1982)

Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts (1985)

Rocky V (1990)

In der wiederbelebten Rocky-Reihe, die ab 2006 mit „Rocky Balboa“ ihre Fortsetzung fand sowie in den Creed-Filmen, tauchte Adrian hingegen nicht mehr auf. Laut Story ist sie 2002 an einer Krebserkrankung gestorben. Ihr Tod wird in den Filmen nur erwähnt und nicht in einem konkreten Teil begleitet. In Rocky V aus 1990 ist sie also noch gesund und lebendig, 2006 schon tot. In den neuen Filmen sieht man hin und wieder, wie Rocky ihren Grabstein besucht und zu ihr redet.

Warum musste Adrian sterben?

Anders als bei vielen Serien und Filmen hatte der Story-Tod von Adrian nichts damit zu tun, dass man die ursprüngliche Schauspielerin nicht für den 2006 erschienenen Film gewinnen konnte. Stattdessen handelte es sich um eine Entscheidung von Sylvester Stallone, der den harten Lebenskampf des italienisch-stämmigen Kämpfers durch den tragischen Verlust der Lebensliebe Balboas unterstreichen wollte. Die Schauspielerin Taila Shire wäre offen gewesen, auch bei den neueren Rocky-Geschichten mitzumachen, dementsprechend fiel es Stallone schwer, ihr die Entscheidung über Adrians Tod mitzuteilen (Quelle: Screenrant.com).

Gleichzeitig versteht sie die Entscheidung und hält es für einen guten Entschluss. So konnte Rockys andauernder Kampf als Underdog noch einmal verstärkt und dem Charakter durch die Trauer eine weitere Ebene hinzugefügt werden. Adrian wurde gleichzeitig zu einer mythenhaften Figur in der Serie. Ihr Fehlen äußert sich schließlich an vielen Stellen im 2006 erschienenen „Rocky Balboa“ sowie in den Creed-Fortsetzungen. Durch ihren Tod wurde Adrian zu einer eigenen Art von Heldin in den Rocky-Filmen.

Talia Shire: Was macht die Adrian-Schauspielerin heute?

Verkörpert wurde Adrian von der Schauspielerin Talia Shire. Sie ist die Schwester von Francis Ford Coppola, der Kult-Schauspieler Nicholas Cage ist ihr Neffe. Sie wurde nicht erst durch die Rocky-Filme bekannt, sondern spielte auch schon in der „Der Pate“-Trilogie mit. Dort war sie Vito Corleones Tochter Connie. Für beide Rollen wurde sie als „Beste Nebendarstellerin“ (Der Pate) beziehungsweise als „Beste weibliche Hauptrolle“ (Rocky) für einen Oscar nominiert. Zwar spielte sie auch in den Folgejahren in vielen Serien und Filmen mit, an die Erfolge aus der Pate- und Rocky-Zeit konnte sie jedoch nicht mehr anknüpfen.

Ein Foto der „Adrian“-Schauspielerin Talia Shire aus dem Jahr 2023. (Bildquelle: IMAGO / YAY Images)

Im Video erfahrt ihr, wie die Schauspielerin heute aussieht:

Sie war unter anderem in zwei Episoden der Serie „Gracie and Frankie“ und in den Filmen „The Return of Joe Rich“, „Agenten leben einsam“ und „Durchgebrannt – Hilfeschrei aus L.A.“ zu sehen. 2016 spielte sie in dem Film „Dreamland“ mit, den ihr Sohn Robert produziert hat. 2024 sollte sie im Filmprojekt „Megalolpolis“ mitmachen. Die Produktion hat aber Budget-bedingt Probleme und es ist unklar, wann beziehungsweise ob der Film von Francis Ford Coppola überhaupt noch erscheint.

