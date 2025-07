„Äffle und Pferdle“ – Hier gibt's witzige Sprüche für WhatsApp

„Äffle und Pferdle“ sind Kult. Videos und Bilder der schwäbischen Zeichentrickfiguren könnt ihr auch per WhatsApp versenden. Wie das geht erfahrt ihr hier.

„Äffle und Pferdle“ werben mit witzigen Sprüchen

„Äffle und Pferdle“ sind vor allem wegen ihres ausgeprägten Schwäbisch bekannt und beliebt. Das machen sich auch verschiedene Firmen zunutze. Die beiden Figuren hatten schon eine eigene Schokoladensorte und sind seit 2008 das Werbegesicht für eine schwäbische Sprudelwassermarke namens Silberbrunnen.

So bekommt ihr „Äffle und Pferdle“ für WhatsApp

Im Internet gibt es zahlreiche witzige Kurzvideos und Bilder über die unterhaltsamen Dialoge von „Äffle und Pferdle“. Diese könnt ihr ganz einfach herunterladen und per WhatsApp versenden:

Auf der Webseite von Silberbrunnen stehen sowohl kurze Clips als auch Bilder und Wallpaper mit „Äffle und Pferdle“ zur Verfügung. Sobald ihr auf den roten Download-Button klickt, werden „Äffle und Pferdle“ auf eurem Smartphone gespeichert. Sucht die Datei in eurer Galerie (meist unter Downloads) und geht auf den Teilen-Button. Wählt WhatsApp aus und versendet „Äffle und Pferdle“ an den gewünschten Kontakt. Alternativ geht ihr direkt in WhatsApp in den Chat, wählt das Büroklammersymbol und sucht dann in eurer Galerie nach dem zuvor heruntergeladenen Inhalt.

Woher kommen „Äffle und Pferdle“?

„Äffle und Pferdle“, das heißt auf Hochdeutsch Äffchen und Pferdchen. Schon seit den Sechzigerjahren sind dies die Namen von zwei Zeichentrickfiguren, die zum heutigen Südwestrundfunk (SWR, damals noch SDR) gehören. Filmproduzent Armin Lang, Grafikdesigner Volker Lang und Zeichner Werner Klein gelten als die Erfinder von „Äffle und Pferdle“.

Der kleine Affe und das große Pferd kamen zunächst in Werbespots in der ARD zum Einsatz und brachten später eigene Songs auf den Markt wie den "Hafer- und Bananenblues". Es folgten zahlreiche Geschichten in Büchern und Kalendern, lebensgroße Figuren, ein eigenes kurzes TV-Format sowie Live-Shows.

Seit 2020 übernimmt Markus Zipperle, ein schwäbischer Comedian, die Synchronisation von „Äffle und Pferdle“. Zuvor liehen Erfinder Armin Lang und sein jüngerer Bruder Volker Lang den Zeichentrickfiguren ihre Stimme.

