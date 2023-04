Mit der „AEW“ („All Elite Wrestling“) hat die „WWE“ wieder einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Wrestling-Fans können auch in Deutschland zu den wöchentlichen Ausgaben der AEW-Shows einschalten. Seit Anfang des Jahres gibt es die AEW in Deutschland sogar im Free-TV zu sehen.

TV Facts

Wo kann man die Übertragung der AEW-Shows in Deutschland einschalten?

AEW live in London: Termin & Tickets

Die Liga wächst und wächst. Anfang April gab es eine Ankündigung, die vor allem europäische Wrestling-Herzen schneller schlagen lässt. So kündigte der AEW-Boss Tony Khan Dynamite-Ausgabe von Mittwoch, dem 5. April, das erste Live-Event der AEW in Europa an. Ausgetragen wird das Event im legendären Wembley-Stadion. Das ist nicht nur ein Meilenstein für die AEW, sondern auch eine deutliche Ansage an die Konkurrenz der WWE, schließlich wurde in der Londoner Arena seit über 30 Jahren kein Wrestling-Event mehr abgehalten. 1992 fand dort Summerslam statt. Fast auf den Tag genau 31 Jahre später, am Sonntag, den 27. August gastieren die AEW-Superstars in London. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 5. Mai. Wrestling-Fans sollten sich beeilen. Interessierte Wrestling-Fans sollten sich bereits jetzt registrieren, um einen frühzeitigen Zugang zum Vorverkauf zu erhalten. Die Eintrittskarten für die Veranstaltung in London gibt es exklusiv bei Ticketmaster.co.uk.

Zwar passen 90.000 Zuschauer in das Londoner Stadion, allerdings wird es vermutlich der vorerst einzige AEW-Auftritt in Europa sein. Abgesehen vom London-Event wurden keine weiteren Termine angekündigt. Nach Deutschland kommt die AEW also erst einmal nicht.

AEW Wrestling im deutschen TV sehen: Wann & wo?

AEW hat mit „Dynamite“ und „Rampage“ zwei wöchentliche Shows. Zudem gibt es in unregelmäßigen Abständen größere „Pay Per View“-Events am Wochenende. Die Liga wurde 2019 gegründet und ist ohne Umwege auch in Deutschland zu sehen. Das sind die Sender und Termine im Free-TV:

Sendung Sender Termin US-Erstausstrahlung Rampage DMAX Sonntags um 23:15 Uhr Mittwoch Dynamite DMAX Nacht von Montag auf Dienstag um 00:15 Uhr Freitag

Seit Anfang 2023 übernimmt DMAX die Ausstrahlung der wöchentlichen AEW-Events in Deutschland. Vorher waren die Shows im Pay-TV bei Warner TV zu sehen. Wer den Free-TV-Sender nicht empfangen kann, braucht auf die deutsche Übertragung der AEW-Shows nicht zu verzichten. Alle Ausgaben sind auch kostenlos bei YouTube zu sehen. Wiederholungen der Shows gibt es zudem im Web-Auftritt des TV-Senders.

Dort werden die Rampage- und Dynamite-Folgen immer kurz nach der TV-Ausstrahlung gezeigt. Direkt bei der „AEW“ kann man zudem kostenlos im Stream zu den „AEW Dark“-Shows einschalten, die die wöchentlichen Shows ergänzen. Im YouTube-Kanal der Wrestling-Liga seht ihr zudem viele Highlights aus den wöchentlichen Shows mit Originalkommentaren.

So kann man DMAX empfangen:

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

AEW Wrestling in Deutschland verfolgen

Zwar sind die AEW-Shows nach dem Umzug ins Free-TV nun für einen größeren Zuschauerkreis verfügbar, allerdings müssen Wrestling-Fans nun etwas länger auf die Deutschland-Ausstrahlung warten. Warner TV übertrug die Shows zwei (Dynamite) beziehungsweise drei (Rampage) Tage nach der US-Premiere. Nun müssen sich Fans jeweils 4 Tage gedulden.

Anders als in den 90er-Jahren müssen Wrestling-Fans aber immerhin keine zwei Wochen warten, bis die aktuelle Sendung auch hierzulande gezeigt wird. Als Kommentatoren sind Mike Ritter und Günter Zapf zu hören. Beide gehören zu den lebenden Legenden unter den deutschen Wrestling-Kommentatoren schließlich war Ritter in den Neunzigern schon bei den Ausstrahlungen der WCW und Zapf bei den früheren WWE (beziehungsweise damals „WWF“) zu hören.

AEW: PPV-Kalender & Übertragungen in Deutschland bei Sky

Auch auf die Übertragungen der „Pay Per View“-Events müssen deutsche Wrestling-Fans nicht verzichten. Diese Shows gibt es bei Sky über „Sky Select“ zu sehen. Genauso wie früher die WWE-Großveranstaltungen muss man die Shows also zusätzlich einzeln buchen, so etwa das Revolution-Event 2023. So sieht der PPV-Kalender für die AEW 2023 aus:

5. März 2023: Revolution

28. Mai: Double or Nothing

25. Juni: AEW x NJPW – Forbidden Door

27. August: All In

In den letzten beiden Jahren liefen zudem die PPV-Veranstaltungen unter den Namen „All Out“ und „Full Gear“ im September und November. Sobald die Termine für dieses Jahr feststehen, informieren wir euch darüber. Das London-Event soll kein PPV sein.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.