„After“ Reihenfolge: So schaut ihr die Reihe richtig

Die Liebe ist nicht einfach. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr die „After“-Reihe schauen solltet, damit ihr eure Taschentücher auch sicher braucht.

Manchmal kann Liebe ganz schön anstrengend sein. Das dürfen die Hauptfiguren Tessa und Hardin in den „After“-Filmen schnell erfahren, als sie sich ineinander verlieben, jedoch eigentlich gar nichts füreinander übrig haben. Hardin wünscht sich Unabhängigkeit, während Tessa ihren Traum vom Studium erfüllen möchte. Trotz dessen kommen sich die beiden schnell näher und merken, dass sie mit diesen Problemen klarkommen müssen. Auch die Zuschauer*innen der Reihe scheinen von dieser Liebe besessen zu sein, was allein am Erfolg der Filme zu sehen ist. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr die Geschichte von Tessa und Hardin in den „After“-Filmen verfolgen solltet und wie es um eine weitere Fortsetzung steht.



Die „After“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Bei der Wahl des richtigen Films müsst ihr, außer der mitunter schwierigen Titel, generell nicht viel beachten. Die „After“-Reihe könnt ihr bedenkenlos vom ersten bis zum vorerst letzten Film schauen. Alle Filme findet ihr beim Anbieter Amazon Prime Video, welche wir in der nachfolgenden Liste verlinkt haben. Dort findet ihr die Filme auch in der richtigen Reihenfolge nummeriert.



Wie heißt der fünfte Teil von „After“?

Der fünfte Film der „After“-Reihe wird den Titel „After Everything“ tragen. Dies wurde vom offiziellen „After“-Account im August 2022 auf Instagram bekannt gegeben. Wann der neue Film erscheinen wird, ist bisher leider noch nicht bekannt. Sollte die Reihe den bisherigen Kurs aber beibehalten, könnte „After Everything“ bereits 2023 in die Kinos kommen. Neben dem fünften Liebeskummer, den euch der neue Film bescheren wird, wurde ebenfalls ein Prequel angekündigt, das vor den Ereignissen der Reihe spielen wird. Dieses soll lose auf dem Roman „Before us“ von Anna Todd basieren und voraussichtlich den gleichen Titel tragen.



