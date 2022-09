Zu einem ordentlich ausgestatteten Home-Office gehört auch ein zuverlässiger Aktenvernichter („Reißwolf“, „Büro-Schredder“), der sensible Dokumente wie Kontoauszüge oder Verträge zu kleinen und unlesbaren Papierschnipseln verarbeitet. MediaMarkt hat aktuell ein Modell von Hama im Angebot.

Hama Home X10CD Aktenvernichter für 29 Euro

Bei MediaMarkt bekommt ihr derzeit den Hama Home X10CD für 29 Euro (zzgl. Versand). Der Aktenvernichter ist laut Hersteller für den Einsatz im Privathaushalt gedacht (Home-Office) und mit nur 39 cm in der Höhe relativ kompakt gebaut, sodass er neben jedem Schreibtisch sein Plätzchen findet. Bei einigen Händlern bezahlt man für das Modell rund 40 Euro, der MediaMarkt-Preis kann sich also sehen lassen. Der Hama-Aktenvernichter ist aktuell zum selben Aktions-Preis auch bei Saturn und bei Amazon zu haben.

HAMA Home X10CD Aktenvernichter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2022 09:01 Uhr

Technische Daten des Hama Home X10CD

DSGVO-konform

Breite x Tiefe x Höhe: 34 x 17 x 39 cm

bis zu 10 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang

zerkleinert auch CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten

Automatische Start-/Stopp-Funktion

Partikelgröße: 4 x 40 mm

Sicherheitsstufe: Sicherheitsstufe E3 P4 T4

Abfallbehälter: 15 Liter mit abnehmbarem Schredder-Kopf und Sichtfenster

2 Jahre Garantie vom Hersteller

Warum braucht man zuhause einen Aktenvernichter?

Ein geheimes Dokument einfach zerknüllt in den Papierkorb zu werfen, reicht bei weitem nicht aus. Es gibt eine DIN-Norm (66399), die genau regelt, wie datenschutzkonforme Vernichtung von Datenträgern mit sensiblen Informationen auszusehen hat. Wer im Home-Office regelmäßig mit solchen Schriftstücken zu tun hat, sollte sich also unbedingt einen Aktenvernichter anschaffen. So ist man immer auf der sicheren Seite.

Zur Reinigung und Pflege des Schneidwerks empfiehlt sich die Benutzung von speziellem Öl:

Fellowes Aktenvernichter Öl, 120 ml Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2022 08:38 Uhr

Aber auch für private Dokumente (Urkunden, Vertragskopien, Kontoauszüge), die persönliche Daten preisgeben, ist ein Schredder eine gute „Endstation“. Denn wer weiß schon genau, was mit unserem Papiermüll passiert und wer da noch einen Blick drauf wirft? Gerade in Großstädten wird immer wieder beobachtet, wie sich Fremde Zugang zum Papiercontainer verschaffen und darin herumwühlen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.