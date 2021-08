E-Bikes liegen auch 2021 voll im Trend und sind noch immer schwer zu bekommen. Gute Preise sind da rar gesät. Wie gut, dass der bekannte Discounter Aldi seit dieser Woche einen Knallerpreis für ein schmuckes E-Bike aufruft. Nicht irgendein E-Bike, sondern ein Markenmodell des bekannten Geländewagen-Herstellers Jeep.

Ein E-Bike von Jeep? Gibt's tatsächlich und kaufen kann man eines davon ab sofort bei Aldi Süd ganz besonders günstig. Allerdings sollte man sich damit eher nicht ins Gelände wagen, denn das Jeep City E-Bike ist dann doch eher etwas für einen gemütlichen Ausflug in Stadt und Land. Kostenpunkt normalerweise 1.499 Euro, bei Aldi Süd aber nur 1.149 Euro – Bestpreis in der gesamten Bundesrepublik.

Bei Aldi Süd im Programm: City E-Bike von Jeep für nur 1.149 Euro – Versandkosten inklusive

In die Filiale muss man übrigens nicht aufbrechen, denn das Jeep City E-Bike gibt's direkt über „Aldi liefert“, wird also bundesweit und noch dazu versandkostenfrei per Spedition geliefert. Bestellen können Interessierte seit dem dem 12. August.

Zur Auswahl stehen zwei Versionen, die sich allerdings nur in der Farbe unterscheiden. Das Modell Jeep City E-Bike ECR 3001 besitzt eine weiße Lackierung (bei Aldi ansehen), das Modell Jeep City E-Bike ECR 3000 (bei Aldi ansehen) eine schwarze Lackierung. Das Pedelec richtet sich gleichermaßen an Frau und Mann (Rahmengröße M, circa 44 cm), besitzt Laufräder mit 28 Zoll, ist von vornherein mit einem angenehm niedrigen Einstieg gesegnet und somit nicht zuletzt auch für Senioren von Interesse. Doch davon ab, was taugt das günstige Marken-E-Bike?

Lohnt sich der Kauf des Jeep-Bikes?

Beim Preis von 1.149 Euro müssen wir natürlich auf den ein oder anderen Komfort verzichten. So gibt's keine Federgabel, keine Scheibenbremse, keinen Mittelmotor und auch keinen Akku, der am oder im Rahmen steckt. Stattdessen erhalten Kundinnen und Kunden ein E-Bike mit einem eher klassischen und günstigen Ansatz.

Zum Einsatz kommt beispielsweise ein 250-W-Heckmotor von RKS, eine 6-Gang Kettenschaltung von SHIMANO und ein Lithium-Ionen-Akku auf dem Gepäckträger, der im Bestfall bis zu 80 Kilometer Reichweite garantiert (36V, 10,4 Ah 374,4 Wh). Also vor allem etwas für den täglichen Pendler, weniger vielleicht für den großen Tourenfahrer. Wem dies bewusst ist und auch nicht mehr erwartet, der dürfte aber im Jeep City E-Bike einen treuen Begleiter finden. Und bei dem Preis, muss man dann auch nicht lange überlegen.