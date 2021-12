Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Android-Tablet mit viel internem Speicher, LTE-Modem und Tastatur ist, der sollte sich das Angebot von Aldi anschauen. Aktuell wird dort nämlich das Medion Lifetab E10814 zum attraktiven Preis verkauft.

Aldi verkauft Medion Lifetab E10814 für 249 Euro

Originalartikel:

Aldi verkauft in regelmäßigen Abständen Android-Tablets von Medion zu attraktiven Preisen. Heute ist es wieder so weit. Bei Aldi Süd wird das Medion Lifetab E10814 für nur 249 Euro angeboten. Eigentlich sollte das Angebot auch bei Aldi Nord gelten. Dort ist es im Prospekt aber nicht zu finden und auf der Webseite wird es als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet. Wer dieses Android-Tablet haben will, muss also zu Aldi Süd.

Das Medion Lifetab E10814 ist eine etwas verbesserte Version des vor einigen Monaten verkauften Android-Tablets. Die Neuerungen beziehen sich in erster Linie auf den internen Speicher und Arbeitsspeicher. So gibt es jetzt 128 GB Speicher und 4 GB RAM. Vorher waren es 64 GB und 3 GB RAM. Das dürfte sich im Alltag positiv auswirken.

Ansonsten bekommt man das typische Medion-Tablet mit LTE, 10-Zoll-Display, Octa-Core-Prozessor, 6.000-mAh-Akku, Stereo-Lautsprecher, Bluetooth 5.0 und 5-MP-Frontkamera. Als Betriebssystem ist immerhin Android 11 vorinstalliert. Mittlerweile gibt es aber schon Android 12. Ob es ein Update geben wird, steht bei Medion wie immer in den Sternen. Das Tastatur-Cover macht das Medion Lifetab E10814 zu einem 2-in-1-Gerät.

Was ihr über Aldi wissen solltet:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Android-Tablets?

Im Grunde für alle, die ein günstiges Android-Tablet mit LTE und Tastatur suchen, um damit unterwegs etwas arbeiten zu können. Das Medion Lifetab E10814 ist mit seinem 10-Zoll-Display relativ klein und kann überall mitgenommen werden. Die neue Generation bietet zudem deutlich mehr internen Speicher, sodass man viele Daten ablegen kann. Für 249 Euro ist das ein gutes Angebot. Alternativen kosten erheblich mehr, wenn man LTE und eine Tastatur haben möchte (bei Amazon anschauen).