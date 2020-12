Die kalte Jahreszeit ist genau der richtige Zeitraum, um sich günstig einen Gasgrill für die nächste Grillsaison zuzulegen. Bei Aldi wird aktuell der Enders Monroe Black ProX 3 KR Turbo zum günstigen Preis verkauft. Im Vergleich zu anderen Händlern lässt sich hier ordentlich sparen und man bekommt ein echtes Luxus-Modell.

Aldi verkauft Enders-Gasgrill für 435,53 Euro

Wer sich einen guten Gasgrill gönnen möchte, der muss oft tief in die Tasche greifen. Preise von über 1.000 Euro sind für solide Modelle keine Seltenheit. Will man sich aber nicht jede Saison einen neuen Gasgrill kaufen, muss man bereit sein, Geld auszugeben. Bei Aldi wird aktuell der Enders Monroe Black ProX 3 KR Turbo für 435,53 Euro verkauft. Versandkosten fallen keine an. Sicher nicht der günstigste Gasgrill auf dem Markt, dafür bekommt man aber ein Luxus-Modell zum Discounter-Preis und deutlich günstiger als bei anderen Händlern. Bei Otto wird das Modell mit einem silbernen Gehäuse für 535 Euro verkauft. Wer bei Aldi zuschlägt, kann also satte 100 Euro sparen.

Optisch ist der Enders-Grill auf jeden Fall ein Hingucker. Er kann aber auch viel. So befinden sich im Garraum drei Brenner, die eine Leistung von 11,2 kW erzeugen. Die Turbo-Zone allein kommt dabei auf 4,2 kW und kann mit bis zu 400 Grad am Rost ein Steak perfekt anbraten. Zusätzlich gibt es noch einen vierten Brenner an der Seite, auf dem man zusätzlich etwas zubereiten kann. Dank des „Simple Clean“-Aufbaus kann der Gasgrill zerlegt und einfach gereinigt werden. Gegrillt wird auf einem emaillierten Gussrost, der mit Zubehör sogar individuell zerlegt und erweitert werden kann. Aldi liefert sogar eine Wetterschutzhülle mit. Man benötigt im Grunde nur noch eine Gasflasche und kann loslegen.

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Gasgrills?

Im Endeffekt für alle, die mit der Qualität eines 200-Euro-Gasgrills nicht zufrieden sind, aber keine 1.000 Euro für einen Weber ausgeben wollen. Der Enders Monroe Black ProX 3 KR Turbo kostet knapp über 400 Euro, setzt auf solide Materialien und hinterlässt einen hervorragenden Eindruck. Von diesem Gasgrill wird man länger etwas haben. Die Garantie liegt bei drei Jahren.