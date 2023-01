Aldi kann mehr als nur Lebensmittel – auch E-Bikes, Fitness-Geräte, Power Stations und viele andere Dinge des alltäglichen Lebens lassen sich im Onlineshop des Discounters finden. Wir haben uns auf die Suche gemacht und präsentieren euch die besten 11 Angebote der Woche.

Aldi-Onlineshop: Die besten Angebote ab 19. Januar auf einen Blick

Diese Woche findet ihr im Onlineshop von Aldi neben Lebensmitteln auch viele Sicherheitskameras für Innen und Außen, E-Bikes und Haushaltsgeräte wie Wetterstationen und Kaffeevollautomaten. Doch leider sind besonders gute Angebote im Supermarkt vor Ort oft schnell vergriffen. Alternativ könnt ihr im Aldi-Onlineshop (hier ansehen) die meisten Produkte bequem online bestellen und nach Hause geliefert bekommen. Wir haben bei den Angeboten ganz genau hingeschaut und Preise verglichen und präsentieren euch die besten 14 Deals der aktuellen Aktionswoche.

Sicherheitskameras, Kaffeevollautomaten & Wetterstationen bei Aldi

Deltaco Smart-Home Outdoor-Kamera Statt 69,99 Euro UVP: Für den Innen- und Außenbereich, lässt sich via App steuern, IR-Nachtsicht mit 10 Meter Sichtweite, integrierter Bewegungssensor und verbautes Mikrofon und Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:42 Uhr

Deltaco Smart Home Outdoor-Kamera Statt 89,99 Euro UVP: Für den Innen- und Außenbereich. Aufnahmen von bis zu 2 MP, Großes 355° weites Sichtfeld, IR-Nachtsicht für bis zu 10 Meter, Smart-Home-kompatibel und Mikro plus Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:55 Uhr

Deltaco Smart Home Outdoor-Kamera Statt 99,99 Euro UVP: Für den Innen- und Außenbereich. Aufnahmen von bis zu 2 MP, IR-Nachtsicht für bis zu 10 Meter, Smart-Home-kompatibel und Mikro plus Lautsprecher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 14:10 Uhr

LLobe City-E-Bike Metropolitan Joy Statt 1.599 Euro UVP: E-Bike mit 250-Watt-Motor, 13-Ah/36-V-Akku, 6 km/h Anschiebhilfe und einer Reichweite von bis zu 100 km. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 10:37 Uhr

AEG Kaffeemaschine Gourmet 6 CM6-1-5ST Statt 209,95 Euro UVP: Kaffeemaschine mit integriertem Timer, der sich bis zu 24 Stunden vorprogrammierten lässt. Inklusive 3 Mahlgradeinstellungen und Stärke-Selektor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:31 Uhr

Imperial Dabman i200 CD Hybrid-Stereo-System Statt 259,99 Euro UVP: Digitalradio mit CD-Laufwerk, TFT-Farbdisplay, Bluetooth, DAB+ und Spotify Connect. Zusätzlich mit Uhrzeitanzeige, Wecker und Sleeptimer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:31 Uhr

Bresser Wetter-Center Beaufort 5-in-1 Statt 149,99 Euro UVP: Wetterstation mit großem LC-Display und Frostwarnung, Weckfunktion, Wettervorhersage inklusive Temperatur-, Niederschlags- und Luftfeuchtigkeitsanzeige. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:30 Uhr

Blaupunkt DAB+ Baustellenradio BSR 200 Statt 149,95 Euro UVP: Stoß- und wetterfestes Baustellenradio mit robustem Gehäuse. Mit DAB+, UKW, Bluetooth und AUX. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:31 Uhr

Bresser Mobile Power Station Statt 149 Euro UVP: Tragbare Power Station mit 88,8-Wh-Li-Ion-Akku und LED-Leuchte samt SOS-Funktion. Perfekt für den Camping-Urlaub oder als Notreserve bei Stromausfall. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:10 Uhr

Multifunktions-Trainingsgerät Statt 329,99 Euro UVP: Multifunktions-Trainingsgerät von "Body Coach" für Ruder-, Ausdauer-, Fitness-Tube- sowie Krafttraining. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 11:30 Uhr

Wellactive Airbike Statt 449 Euro UVP: Das Trainingsrad verfügt über einen Trainingscomputer mit Bluetooth, ein Windrad-Laufrad, einen Dual-Driven-Antrieb und integrierte Transporträder. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:27 Uhr

Wellactive Fitness Trampolin Statt 149,99 Euro UVP: Das Trampolin von Wellactive verfügt über 7 Standbeine mit Kunststoffkappen und die Sprungmatte ist mit 6 Gummiseilen befestigt für eine geräuscharme Trainingseinheit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 10:35 Uhr

Vibro Massager Deluxe Glas Statt 349,99 Euro UVP: Dieses Vibrationsmassagegerät verfügt über 3 Massagegurte für Arme, Beine, Rumpf, Po, Hüften und Rücken. Inklusive 6 vorinstallierten Programmen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 11:00 Uhr

Laufband Slim Statt 799 Euro UVP: Mit Holzfaserplatte ausgestattet für ein gedämpftes Laufgefühl, einer Laufgeschwindigkeit von bis zu 14 km/h und einem integrierten Bluetooth-Lautsprecher für Musik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:11 Uhr

Was muss ich beim Kauf im Onlineshop von Aldi beachten?

Die Discounterkette Aldi ist wohl so gut wie jedem Deutschen ein Begriff. Doch der Supermarkt hat nicht nur Lebensmittel auf Lager. Auch mit vielen Produkten des täglichen Lebens kann er mittlerweile dienen und bietet von Möbeln und Haushaltsgeräten bis zu Elektronik und Werkzeugen so gut wie alles an, was das Herz begehrt. Sogar Stromgeneratoren und Balkonkraftwerke sind in letzter Zeit immer öfter auf die Angebotslisten des Geschäfts gerutscht.

Beachtet allerdings, dass seit einiger Zeit eine Versandkostenpauschale in Höhe 4,95 Euro zu jeder Bestellung hinzugerechnet wird – egal wie schwer die Waren sind. Der Rückversand bei einer Retoure bleibt allerdings weiterhin völlig kostenfrei. Ihr habt Anspruch auf ein 90 Tage Rückgaberecht und bezahlen könnt ihr ganz bequem mit PayPal, eurer VISA- oder Mastercard oder auf Rechnung via Klarna.

