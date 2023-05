Die Preise für Lebensmittel sind in den letzten Monaten durch die hohe Inflation deutlich gestiegen. Das spürt jeder von uns in seinem Geldbeutel. Aldi ist eigentlich nicht dafür bekannt, Rabattgutscheine zu verteilen. In der aktuellen Aktion könnt ihr euch aber vier Einkaufsgutscheine sichern und so insgesamt 20 Euro sparen.

Aldi Süd: Aktion mit Einkaufsgutscheinen gestartet

Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Lebens sind in Deutschland wegen der hohen Inflation spürbar teurer geworden. Preiserhöhungen sind nicht nur in normalen Supermärkten zu sehen, sondern auch bei Discountern wie Aldi. Vermutlich auch deswegen hat Aldi Süd jetzt eine Aktion gestartet, bei der ihr euch Einkaufsgutscheine besorgen könnt. Insgesamt könnt ihr so 20 Euro sparen.

Auf einer speziellen Webseite von Aldi Süd könnt ihr eure persönlichen Daten eintragen und bekommt daraufhin vier Gutschein zu je 5 Euro, die ihr in den kommenden vier Wochen beim Einkauf in allen Aldi-Süd-Filialen einlösen könnt. Der Mindesteinkaufswert liegt bei 40 Euro. Erreicht ihr diesen, könnt ihr einen der vier 5-Euro-Gutscheine nutzen und so einen Rabatt von über 10 Prozent einfordern.

Je früher ihr euch bei Aldi für die Einkaufsgutscheine anmeldet, desto mehr könnt ihr sparen. Bis zu 13. Mai gibt es vier Gutscheine. Zwischen dem 13. und 20. Mai sind es nur noch drei Gutscheine. Zwischen dem 20. und 27. Mai bekommt ihr noch zwei Gutscheine. Ab dem 27. Mai gibt es nur noch einen Gutschein. Die Einkaufsgutscheine sind jeweils nur in der einen Woche gültig und kommen per Mail. Diese müsst ihr ausdrucken und in der Filiale vorzeigen.

Das müsst ihr über Aldi wissen:

Lohnt sich die Einkaufsgutschein-Aktion von Aldi Süd?

Für Singles, die nicht so viel auf einmal einkaufen, lohnt sich die Aktion vermutlich nicht. Auch wenn die Preise mittlerweile sehr hoch sind, muss man allein auch auf die 40 Euro kommen. Für Paare oder Familien ist die Aktion aber optimal, um zumindest etwas Geld beim Einkauf zu sparen. Wenn ihr ins Kino wollt, könnt ihr auch bei Aldi sparen.

