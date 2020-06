Der Sommer steht vor der Tür und damit genau die richtige Zeit, um mit dem Grillen zu beginnen. Wer keinen Grill hat, kann ab heute bei Aldi Süd zuschlagen und einen Gasgrill mit fünf Brennern für schlappe 200 Euro kaufen. GIGA verrät euch, was ihr vor dem Kauf wissen müsst.

Gasgrill von Grillchef bei Aldi Süd für 199 Euro

Gasgrills liegen voll im Trend. Sie sind sofort einsatzbereit, erlauben eine genaue Regulierung der Hitze und das Grillgut schmeckt hervorragend. Wer nicht gleich 1.000 Euro für einen Profi-Gasgrill ausgeben möchte, findet bei Aldi Süd ab dem 2. Juni 2020 eine Alternative für 199 Euro. Dort bekommt man nämlich den „Grillchef 5-Brenner-Gasgrill“, der tatsächlich was hermacht auf den Bildern. Man bekommt fünf Brenner in der Grillkammer, die je eine Leistung von 3,2 kW bieten. Zusätzlich hat man an der rechten Seite noch einen seitlichen Brenner mit 3,5 kW. Dieser lässt sich unabhängig regeln.

Gegrillt wird auf einem Grillrost aus emailliertem Gusseisen. So ein Grillrost hat den Vorteil, dass er nicht nur vor Rost geschützt ist, sondern sich durch die Beschichtung zudem einfacher reinigen lässt. Trotzdem hat man die positiven Eigenschaften von einem Grillrost aus Gusseisen, der die Hitze gut speichert. Der Grill von Aldi ist aus doppelwandigem Edelstahl gefertigt und mit einem Thermometer ausgestattet. Aldi legt sogar eine Schutzhaube bei, sodass man den Grill auch im Freien lagern kann.

Was taugt der Gasgrill von Aldi für 200 Euro?

Ein Gasgrill mit fünf Brennern und einem zusätzlichen Seitenbrenner ist natürlich schon ein Preis-Leistungs-Kracher. Man wird hier und da Abstriche bei der Qualität machen müssen. Das ist bei 200 Euro nicht auszuschließen. Wer nur ab und zu grillt und den Gasgrill anständig pflegt, der wird damit auch sehr zufrieden sein. Power-Griller müssen natürlich tiefer in die Tasche greifen. Trotzdem ist der Aldi-Grill eine günstige Möglichkeit einen sehr großen Gasgrill zu bekommen. Alternativen gibt es bei MediaMarkt. In unserer Kaufberatung erfährst du zudem, worauf es beim Kauf eines Gasgrills ankommt.