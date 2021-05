Wer sich einen richtig großen Fernseher kaufen möchte, kann nächste Woche bei Aldi zuschlagen. Der Discounter verkauft einen 75-Zoll-TV zum Preis von 849 Euro. Ist das immer noch ein gutes Angebot? Immerhin ist der Preis im Vergleich zu vor wenigen Wochen stark gestiegen.

Aldi verkauft Monster-TV Medion Life X17575 für 849 Euro

Durch die aktuelle Situation kann man nicht mehr alles machen, wie es früher der Fall war. Um so wichtiger ist es, dass man zu Hause einen ordentlichen Fernseher stehen hat, mit dem man sich etwas die Zeit vertreiben kann. Egal ob beim Streamen, TV gucken oder Spielen, der Fernseher muss groß genug sein. Wem 55 oder 65 Zoll nicht mehr reichen, der bekommt bei Aldi Nord ab dem 27. Mai 2021 einen gigantischen 75-Zoll-Fernseher für 849 Euro. Da der Verkauf im Onlineshop stattfindet, können auch Aldi-Süd-Kunden zugreifen. Doch was bekommt man zu diesem Preis? Tatsächlich einen ziemlich gut ausgestatteten Fernseher, wie ein Blick auf die Eigenschaften zeigt:

75-Zoll-Bilddiagonale

4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

HDR-Funktion

Bildoptimierung durch CTI, 3D-Kammfilter und Rauschreduktion

HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

WLAN, LAN, 3x HDMI, 3x USB, VGA

Common Interface (CI+) Slot

Stereo-Lautsprecher mit je 8 Watt

Netflix-App und Medienportal vorinstalliert

Energieeffizienzklasse A (nach altem Standard, inzwischen Klasse G)

3 Jahre Garantie

Das ist schon sehr viel Fernseher zum Preis von nur 849 Euro. Ein kleines Manko hat der TV aber. Das LCD-Panel gehört nicht zu den hellsten Modellen auf dem Markt. Wenn man den Medion-TV aber nicht direkt ans Fenster stellt, dürfte das kein Problem sein. Im Vergleich zum Angebot im März ist der Preis zudem um 100 Euro erhöht worden. Letztes Mal kostete der TV nämlich nur 749 Euro. Aktuell wird aber alles teurer, da es weltweit einen Chip-Mangel gibt.

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-TVs?

Für alle, die einen möglichst großen und immer noch bezahlbaren Fernseher wollen. Ein 75-Zoll-TV für 849 Euro geht preislich in Ordnung. Natürlich muss man hier und da kleine Abstriche machen. Das Panel ist nicht das hellste und beste auf dem Markt. Trotzdem erhält man einen soliden Fernseher zum attraktiven Preis, der in jedem Wohnzimmer eine gute Figur macht und fast schon Kino-Feeling ermöglicht. Es gibt Alternativen von Samsung oder LG im Angebot bei Amazon, die sind aber spürbar teurer als der Medion-TV. Aldi ist in dem Bereich aktuell einfach unschlagbar. Geliefert wird der riesige Fernseher im Übrigen ohne Aufpreis nach Hause und es gibt 3 Jahre Garantie.