Aldi hat Sonntag einen starken Gaskocher zum Bestpreis im Angebot

Wenn ihr euch einen hochwertigen und schicken Gaskocher kaufen wollt, dann solltet ihr am 24. März 2024 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort gibt es den Dalgety 2 Z von Enders zum aktuellen Bestpreis. Spielt für euch die Farbe keine Rolle, dann gibt es den gleichen Gaskocher aber auch viel günstiger.

Aldi verkauft Gaskocher von Enders für 74,99 Euro

Solltet ihr in diesem Jahr einen Ausflug zum Camping planen und einen Gaskocher benötigen, dann könnt ihr euch bei Aldi am 24. März 2024 ein stabiles Modell von Enders für 74,99 Euro sichern (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen zwar noch Versandkosten hinzu, doch auch so ist der Discounter der günstigste Anbieter.

Anzeige

Es handelt sich um die weiße Version, die von sehr wenigen anderen Händlern angeboten wird. Normalerweise müsst ihr dafür rund 90 Euro bezahlen. Spielt für euch die Farbe keine Rolle, dann könnt ihr noch mehr sparen. Denn die schwarze Version des Enders Dalgety 2 Z ist erheblich günstiger. Für diese zahlt ihr nur noch 60 Euro (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Enders-Gaskocher Dalgety 2 Z (Schwarz) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.03.2024 11:02 Uhr

Vermutlich würde sich die schwarze Version sogar besser anbieten, da ihr dort nicht jeden Fleck vom Kochen seht. Die weiße Version sieht aber ehrlich gesagt deutlich besser aus. Rein von der Ausstattung und Leistung nehmen sich die beiden Modelle nichts. Ihr bekommt zwei 2,3-kW-Gaskocher aus Edelstahl, verchromte Topfroste und ein standsicheres Gehäuse sowie eine Zündsicherung zum sicheren Betrieb. Der Preis von 60 bis 80 Euro mag im ersten Moment zwar recht hoch wirken, doch der Gaskocher ist auch sehr hochwertig und dürfte einige Jahre halten.

Betreiben könnt ihr diesen Campingkocher nur mit großen Gasflaschen, sodass ihr auch da wieder viel Geld sparen könnt. Die kleinen Kartuschen halten nicht lange und sind auch relativ teuer. Nachteil ist, dass ihr damit nicht mehr ganz so mobil seid. Ist euch Mobilität wichtig, könnte stattdessen dieser Gaskocher etwas für euch sein (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Campingaz-Gaskocher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.03.2024 11:18 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.