AdBlue ist derzeit Mangelware – entsprechend steigen die Preise für den Zusatzstoff, der für Dieselfahrzeuge unverzichtbar ist. Abhilfe schafft ab nächster Woche aber Aldi. Der Discounter bietet einen 5-Liter-Kanister AdBlue zum Schnäppchenpreis an.

Die Energiekrise zieht ihre Kreise. Nicht nur Privatverbraucher fürchten sich vor horrenden Rechnungen, sondern auch die Wirtschaft. Ganze Industrien stehen mit dem Rücken zur Wand, haben ihre Produktion bereits zurückgefahren oder denken darüber nach. Auch Anbieter von AdBlue gehören dazu, weshalb der Diesel-Zusatzstoff in jüngerer Zeit zur Mangelware wurde. Umso erfreulicher, wenn ausgerechnet Aldi Süd in die Bresche springt.

Aldi Süd bietet 5-Liter-Kanister AdBlue für 9,99 Euro an

Denn ab 10. Oktober bietet der Discounter in seinen Filialen einen 5-Liter-Kanister AdBlue an. Mit einem Preis von 9,99 Euro ist das Aldi-Angebot sogar ein echtes Schnäppchen. Günstiger kommen Dieselfahrer zumindest online aktuell fast nirgends an den Zusatzstoff, der zum Start eines Dieselfahrzeugs notwendig ist. Zum Vergleich: Bei Amazon zahlt man 17,99 Euro und muss zusätzlich noch 4,99 Euro für den Versand oben drauf legen (bei Amazon ansehen). Übrigens: Urin in den Tank zu füllen ist keine Alternative für die Harnstofflösung AdBlue.

Aldi Süd bietet ab kommender Woche AdBlue an. (Bildquelle: Aldi Süd)

Bequem: Der 5-Liter-Kanister bietet einen integrierten Füllschlauch, sodass Dieselfahrer das AdBlue auch sofort in den dafür vorgesehenen Tank einfüllen können. Aldi verspricht eine „hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung AUS 32 gem. ISO 22241“, so der Discounter.

Wer ein Dieselfahrzeug besitzt und aktuell auf der Suche nach AdBlue ist, sollte sich das Angebot von Aldi Süd nicht entgehen lassen – zumal der Discounter explizit darauf hinweist, dass Aktionsware aufgrund der aktuellen weltweiten Liefersituation auch schnell vergriffen sein kann.

Wie gut kennt ihr Aldi?

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Weitere Angebote bei Aldi Süd und Aldi Nord

Neben AdBlue bieten Aldi Süd und auch Aldi Nord ab kommender Woche weitere Angebote. Dazu gehören unter anderem Bad-Accessoires wie einen Schallzahnbürste oder ein Ionen-Haartrockner.