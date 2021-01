Wer sich eine günstige und gute Smartwatch kaufen möchte, kann heute bei Aldi Süd zuschlagen. Die Smartwatch beherrscht viele Funktionen der teuren Konkurrenz, kostet aber nur einen Bruchteil davon. GIGA klärt euch auf.

Aldi verkauft Amazfit Bip U für nur 34,99 Euro

Originalartikel:

Smartwatches gibt es wie Sand am Meer. Fast jeder Hersteller bietet eine an. Richtig günstige und gute Modelle gibt es aber eher selten. Bei Aldi Süd wird ab dem 21. Januar 2021 aber die Amazfit Bip U verkauft, die sich seit der Markteinführung bewährt hat. Statt den sonst bei anderen Händlern fälligen 58 Euro muss man bei Aldi nur schlappe 34,99 Euro bezahlen. Das ist eine wirklich große Ersparnis, da die Uhr sonst nie so günstig angeboten wird. Es stehen auch alle Farben zur Wahl, sodass man nicht nur auf eine Ausführung beschränkt ist.

Die Amazfit Bip U ist zwar günstig, bietet aber einen vergleichsweise großen Funktionsumfang. Die Smartwatch kann insgesamt 60 Sportarten tracken, besitzt einen Pulssensor, kann den Sauerstoffgehalt im Blut messen und ist wasserdicht bis 50 Meter. Dem Einsatz beim Sport steht also nichts im Wege. Zudem beträgt die Laufzeit bis zu neun Tage. Die meisten Daten werden auf dem 1,43-Zoll-Display angezeigt. Es gibt aber auch eine passende App für Android und iOS, wo alle Daten im Detail ausgewertet werden können. Zudem können auch Benachrichtigungen vom Smartphone auf der Uhr angezeigt werden. Die Verbindung wird dabei per Bluetooth 5.0 aufgebaut. Einziges Manko: Es ist kein GPS-Chip verbaut.

Smartwatch-Bestseller bei Amazon

Im nachfolgenden Video wird die Smartwatch gezeigt:

Lohnt sich der Kauf der Amazfit Bip U?

Die Amazfit Bip U ist eine Mischung aus Smartwatch und Fitness-Tracker. Die Uhr ist sehr günstig, bietet ein größeres Display als bei einem kleinen Tracker und kann alles aufzeichnen, was wichtig ist. Zum Preis von nur knapp 35 Euro sollte man zuschlagen, wenn man genau so eine Mischung gesucht hat. Bei dem Preis kann man eigentlich nichts falsch machen.