Aldi verkauft ab heute eine wasserdichte Smartwatch zum Mini-Preis

Wenn ihr fit werden und eure Fortschritte mit einer Smartwatch festhalten wollt, dann könntet ihr am 7. Dezember 2023 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird für nur 35 Euro eine Smartwatch verkauft, die Eigenschaften mitbringt, die ihr sonst bei so günstigen Uhren nicht findet.

ALDI Facts

Aldi verkauft Smartwatch für 35 Euro

Es muss nicht immer eine Smartwatch von Samsung oder Apple sein. Wenn ihr einfach nur etwas Sport machen und dabei die Daten aufzeichnen wollt, dann könnte auch eine Smartwatch von Aldi reichen. Ab dem 7. Dezember 2023 verkauft Aldi im Onlineshop die Medion Life P4000 Fitness-Watch für nur 34,99 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es handelt sich um ein reines Angebot im Onlineshop, sodass noch Versandkosten hinzukommen.

Die Smartwatch von Aldi ist vergleichbar mit einem Fitness-Tracker im Smartwatch-Gehäuse mit größerem Display. Dieses misst 1,3 Zoll und zeigt alle relevanten Daten an. Wie bei vielen anderen Smartwatches werden diverse Sportmodi unterstützt und Schritte gezählt. Trotz des geringen Preises von nur 35 Euro ist in der Medion-Uhr sogar ein GPS-Modul verbaut. Das ist bei vielen anderen Smartwatches in der Preisklasse nicht der Fall. So könnt ihr euer Training auch unabhängig vom Smartphone genau aufzeichnen.

Nicht nur das GPS-Modul ist in der Preisklasse beachtlich, sondern auch die IP68-Zertifzierung. Damit ist die Aldi-Smartwatch gegen Staub und Wasser geschützt, wie ihr es von aktuellen Smartphones kennt. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu sieben Tagen angegeben. Wenn ihr das GPS-Modul nutzt, dann soll das für maximal zehn Stunden möglich sein. Das dürfte für jedes Training ausreichen.

Das solltet ihr über Aldi wissen:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich der Kauf der Aldi-Smartwatch?

Im Grunde für alle, die nicht viel Geld ausgeben wollen für eine Smartwatch und nur hin und wieder trainieren. Im Vergleich zu deutlich teureren Uhren dürften die gewonnenen Daten auch nicht ganz so genau sein. Eignet sich also eher für Hobby-Sportler, die einfach nur etwas vom Training festhalten wollen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.