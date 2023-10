Aldi verkauft ab heute einen QLED-Fernseher von Xiaomi zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem Fernseher seid, dann könntet ihr ab heute bei Aldi zuschlagen. Im Onlineshop des Discounters wird es bald einen QLED-Fernseher von Xiaomi im Angebot geben, der technisch ganz gut dasteht und preislich attraktiv ist.

Aldi verkauft Xiaomi-Fernseher für 499 Euro

Am 1. Oktober 2023 starten beim Discounter im Onlineshop die „Aldi Days“. Ihr könnt dort bis zum 10. Oktober 2023 verschiedenste Produkte günstiger kaufen. Direkt zu Beginn wird es mit dem Xiaomi TV Q1E einen richtig starken 4K-Fernseher mit 55 Zoll im Angebot geben. Dieser wird nämlich für nur 499 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu.

Aldi bieten den Fernseher deutlich günstiger an als Xiaomi. Dort werden mindestens 549 Euro fällt (bei Xiaomi anschauen). Otto verlangt für den Fernseher fast 760 Euro (bei Otto anschauen). Aldi ruft also einen richtig starken Preis auf. Als der Xiaomi-Fernseher auf den Markt kam, hat dieser mit 799 Euro ziemlich viel gekostet. Jetzt bewegt er sich in einem Preisbereich, wo der Kauf definitiv lohnt.

So findet ihr den idealen Fernseher:

Fernseher – So findet ihr den Richtigen Abonniere uns

auf YouTube

Was kann der QLED-Fernseher von Xiaomi?

Der Xiaomi TV Q1E besitzt ein 55-Zoll-QLED-Panel mit 4K-Auflösung, das Inhalte nicht nur besonders scharf, sondern auch farbecht darstellt. Es kommt zwar nicht an klassische OLED-Fernseher heran, kann aber mit dem QLED-Panel eine deutlich bessere Bildqualität erzeugen als ein klassischer LCD-TV. Um die Qualität weiter zu steigern, hat Xiaomi Dolby Vision und HDR10+ integriert. Schaut ihr Serien oder Filme, die die Technologien unterstützen, wird die Darstellung noch einmal besser.

Die 30-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio und DTS sorgen für einen satten Klang. Mit Android TV als Betriebssystem könnt ihr alle Apps von Streaming-Diensten installieren. Mit diesem Betriebssystem seid ihr zukunftssicher aufgestellt und könnt deutlich mehr machen, als mit einem normalen TV-OS. Insgesamt lassen sich drei HDMI-Geräte anschließen. Da Xiaomi nicht angibt, dass es sich um HDMI 2.1 handelt, gehen wir davon aus, dass es HDMI 2.0 ist. Ansonsten gibt es zwei USB-Anschlüsse und Bluetooth. Ihr könnt durch Chromecast optional auch euer Handy direkt mit dem Fernseher verbinden. Insgesamt also ein starker Fernseher zu einem fairen Preis.