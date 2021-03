Wer sich ein E-Bike kaufen möchte, der kann ab heute bei Aldi Nord und Süd zugreifen. Die Discounter verkaufen jeweils ein Pedelec, das sich aber in Ausstattung und Preis unterscheiden. Nur eines davon ist wirklich ein Preis-Leistungs-Kracher.

Aldi Nord und Süd verkaufen günstige City-Pedelecs von Prophete

Im letzten Jahr haben sich E-Bikes so gut verkauft wie noch nie. Bedingt durch die Corona-Krise war die Nachfrage viel höher als erwartet. Die Händler waren auf den Boom nicht wirklich vorbereitet, sodass die Bestände von guten und günstigen Pedelecs schnell aufgebraucht waren und die Wartezeiten in die Höhe geschossen sind. Im neuen Jahr ist das Interesse nicht weniger stark und so wollen Aldi Nord und Süd davon profitieren. Ab dem 29. März werden bei beiden Discountern Pedelecs verkauft. Während Aldi Nord 999 Euro verlangt, sind es bei Aldi Süd 1.199 Euro. Dabei sind es fast die gleichen Modelle. Aldi Nord verkauft das schwarze Modell nur in den Filialen, während Aldi Süd die graue Ausführung über den Onlineshop vertreibt.

Rein von der Ausstattung und Optik sind sich die beiden E-Bikes sehr ähnlich. Es kommt ein „e-novation“-Mittelmotor zum Einsatz, der 50 Nm erzeugt, der Akku sitzt direkt dahinter und kann entnommen werden. Die Reichweite soll je nach Situation bei bis zu 140 km liegen und die Fahrräder bringen zwischen 26 und 27 kg auf die Waage. Beim Modell von Aldi Nord gibt es Scheibenbremsen von Shimano, während Aldi Süd beim teureren Modell auf Felgenbremsen von Magura setzt. Ansonsten gibt es natürlich für beide Modelle ein kleines Display mit verschiedenen Funktionen und ein umfangreiches Servicepaket.

Aldi Nord schlägt Aldi Süd bei E-Bike-Angebot

Nicht nur wegen der 200 Euro weniger ist das Angebot von Aldi Nord in unseren Augen besser. Besonders auf einem E-Bike, das schwer und schnell ist, ist eine gute Bremsanlage sehr wichtig. Zwar sind die Magura-Felgenbremsen auch nicht schlecht, doch Scheibenbremsen haben noch eine höhere Bremswirkung. Wer nicht im Gebiet von Aldi Nord wohnt und das E-Bike nicht aus dem Laden transportieren kann, hat natürlich keine Wahl. Ansonsten würden wir eher zum Pedelec von Aldi Nord greifen, wenn es unbedingt ein so günstiges E-Bike sein muss.