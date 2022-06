Ab Donnerstag gibt es bei Aldi Süd ein Produkt, das im besten Fall endlich für WLAN im ganzen Haus sorgt. Der Powerline-Adapter des Herstellers Devolo ist im Doppelpack bereits für 59,99 Euro zu bekommen.

Aldi Süd verkauft WLAN-Powerline-Adapter von Devolo

Wenn das WLAN in den eigenen vier Wänden besser sein könnte, dann lohnt sich ein Blick auf ein Angebot bei Aldi Süd. Ab Donnerstag, den 30. Juni 2022, bietet der Discounter den WLAN-Powerline-Adapter „Devolo Magic 1 WiFi Mini“ an. Damit kann langsamen Netzwerken wieder Beine gemacht werden.

Anders als bei anderen WLAN-Repeatern, die sich an Decken und Wänden stören, setzen die beiden Adapter auf das bestehende Stromnetz. Während das eine Gerät direkt per Kabel mit dem Router verbunden wird, kann das zweite an eine beliebige Steckdose im Haus gehängt werden. Anschließend haben Kunden die Wahl, ob sie den zweiten Adapter als WLAN- oder LAN-Verstärker verwenden möchten.

Bedingt durch den günstigen Preis für den „Devolo Magic 1 WiFi Mini“ sind von dem Adapter im Doppelpack aber keine Wunder zu erwarten. Die Geräte funken ausschließlich im Bereich von 2,4 GHz und schaffen eine maximale Übertragungsrate von 1.200 Megabit pro Sekunde über die Stromleitung. Das sollte aber in einigen Fällen bereits ausreichen, um für schnelleres Internet zu sorgen.

Mit diesen Tipps gibt es noch schnelleres WLAN:

Wie funktioniert WLAN und wie kann ich meins optimieren? – TECHfacts #1 Abonniere uns

auf YouTube

Devolo Magic 1 WiFi Mini mit 10 Euro Rabatt

Für den WLAN-Powerline-Adapter müssen Kunden normalerweise 69,99 Euro auf den Tisch legen. Das Angebot bei Aldi Süd bietet also einen Rabatt über genau 10 Euro.

Falls noch mehr Leistung gewünscht sein sollte, lohnt sich ein Blick auf das Starter-Kit „Devolo Magic 2“, das bereits den neueren Standard Wi-Fi 6 unterstützt. Bei einem Preis von derzeit 189,99 Euro (bei Amazon ansehen) kann aber nicht mehr von einem echten Schnäppchen gesprochen werden.