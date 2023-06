Der Sommer steht vor der Tür und damit die Jahreszeit, in der man sich viel öfter an der frischen Luft bewegt. Blöd nur, wenn das Handy dann nicht mitmacht und der Akku schnell leer ist. Genau für den Fall verkauft Aldi aktuell ein Zubehör, welches auch noch einen zusätzlichen Einsatzzweck abdeckt.

Aldi verkauft Solar-Ladegerät

Wenn ihr in der nächsten Zeit vorhabt, zum Camping zu fahren oder einfach länger unterwegs seid, wo ihr euer Handy nicht laden könnt, dann könnte das Solar-Ladegerät mit 10.000-mAh-Akku von Aldi eine Option für euch sein. Ab dem 5. Juni 2023 verkauft Aldi Nord das innovative Produkt in seinen Filialen für 19,99 Euro (bei Aldi Nord anschauen). Ähnliche Produkte mit größerem Akku kosten bei Amazon etwas mehr (bei Amazon anschauen).

Das Besondere an dem Solar-Ladegerät von Aldi Nord ist, dass es sich in erster Linie um eine große LED-Leuchte handelt, die ihr beim Camping in der Nacht benutzen könnt. Am Tag könnt ihr die Leuchte in die Sonne legen und sie wird durch ein kleines Solarpanel auf der Rückseite aufgeladen. Der 10.000-mAh-Akku speichert die Energie und versorgt damit die LED-Leuchte oder über den USB-Anschluss euer Smartphone mit Energie.

Das Solar-Ladegerät von Aldi Nord ist nach IP44 zudem gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich somit perfekt zum Einsatz im Freien. Zum Aufhängen ist ein Karabiner dabei und ihr könnt die Solarzelle über den Standfuß perfekt zur Sonne ausrichten.

Über ein Balkonkraftwerk könnt ihr eure Stromkosten senken:

Für wen lohnt sich der Kauf eines Solar-Ladegeräts?

Im Grunde für alle, die die Kombination aus starker LED-Leuchte und Powerbank genau so spannend finden wie ich. Das Licht und die Powerbank benötigt man eher nachts, um Geräte zu versorgen und Licht zu haben. Tagsüber legt man das Gerät in die Sonne und lädt es kostenlos auf. Besser geht es eigentlich nicht.