Aldi verkauft aktuell ein Zubehör günstiger, das jeder Autofahrer besitzen sollte

Wenn ihr euch zum Start ins neue Jahr ein wirklich nützliches Zubehör für euer Auto kaufen wollt, das euch im besten Fall sogar Geld spart und sich schnell auszahlen kann, dann solltet ihr aktuell bei Aldi Nord reinschauen. Dort wird eine elektronische Parkscheibe zum Schnäppchenpreis verkauft.

Aldi Nord verkauft elektronische Parkscheibe

Bei Amazon sind elektronische Parkscheiben der Renner. Jetzt bietet mit Aldi Nord auch ein Discounter das praktische Zubehörs zum günstigen Preis an. Seit dem 4. Januar 2024 wird die elektronische Parkscheibe von AUTO XS zum Preis von nur 19,99 Euro verkauft (bei Aldi Nord anschauen). Es handelt sich um ein lokales Angebot, das nur bei Aldi Nord vor Ort in den Filialen gilt. Aldi Süd hat die elektronische Parkscheibe nicht im Angebot. Geht ihr leer aus, könnt ihr zu einem ähnlichen Preis bei Amazon zuschlagen (bei Amazon anschauen).

So sieht die elektronische Parkscheibe von Aldi Nord aus. (Bildquelle: AUTO XS / Aldi Nord)

Die bei Aldi Nord angebotene elektronische Parkscheibe hat eine Zulassung in Deutschland und stellt sich automatisch auf die Ankunftszeit ein, sodass ihr keine Parkscheibe mehr suchen müsst – die auch leicht vergessen werden kann. Die Zulassungsnummer ist vorn aufgedruckt. Sie erfüllt alle in Deutschland notwendigen Voraussetzungen. Ihr müsst sie nur gut sichtbar an der Frontscheibe befestigen. So eine elektronische Parkscheibe arbeitet selbstständig und erkennt, wenn ihr euer Auto abgestellt habt. Dazu ist ein Bewegungssensor integriert. Eine elektronische Parkscheibe ersetzt kein Parkticket. Das müsst ihr weiterhin ziehen, wenn das Parken kostenpflichtig ist.

Lohnt sich die Anschaffung einer elektronischen Parkscheibe?

Für die meisten Autofahrerinnen und -fahrer dürfte sich die Anschaffung einer elektronischen Parkscheibe lohnen. Wir haben ein ähnliches Modell in der Familie im Einsatz und sind begeistert, da ihr nie wieder die normale Parkscheibe suchen und einstellen müsst. Man vergisst es auch nicht, selbst wenn ihr nur kurz etwas besorgen möchte und denkt, dass schon nichts passiert. Die Investition von 20 Euro für die nächsten Jahre, um Strafzettel zu vermeiden, ist also sehr empfehlenswert.

