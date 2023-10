Aldi verkauft aktuell einen Luxus-Gasgrill zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch einen echten Luxus-Gasgrill gönnen wollt, dann könnt ihr aktuell bei Aldi im Onlineshop zuschlagen. Der Discounter verkauft den Enders Boston Black Pro 4 SIKR Turbo im Rahmen der Aldi Week wieder günstiger. Damit könnt ihr das perfekte Grillvergnügen erreichen.

Aldi verkauft Gasgrill der Luxusklasse für nur 399 Euro

Die Preise für Gasgrills waren in diesem Jahr sehr beständig und es gab kaum gute Angebote. Nun nähern wir uns dem Ende der Grillsaison und da kommt Aldi im Onlineshop mit einem richtig guten Angebot um die Ecke. Aktuell wird der Enders Boston Black Pro 4 SIKR Turbo für schlappe 399 Euro verkauft(bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten hin. Als der Gasgrill auf den Markt kam, hat er 849 Euro gekostet. Vergleichbare Modelle liegen bei 600 Euro. Ihr spart also richtig viel Geld und bekommt einen echten Luxus-Gasgrill für euren Garten, die Terrasse oder den Balkon.

Enders Gasgrill Boston Black Pro 4 SIKR Turbo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2023 15:18 Uhr

Der Enders Boston Black Pro 4 SIKR Turbo bietet im Grunde alles, was ihr von einem High-End-Gasgrill erwarten könnt. Er sieht nicht nur toll aus und erlaubt durch das Fenster einen Blick auf das Grillgut, sondern kann dieses auf dem emaillierten Gussrost auch perfekt zubereiten. So ist eine „Turbo Zone“ vorhanden, auf der ihr euer Grillgut mit bis zu 800 Grad ordentlich anbraten könnt. Dazu gibt es drei normale Brenner und einen Infrarot-Backburner für die Zubereitung von Spießen und Ähnlichem. Auf dem Gaskocher an der Außenseite könnt ihr noch etwas zubereiten. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Der ganze Gasgrill steht auf vier Rollen und kann so einfach in Position geschoben werden. In dem Aufbau lässt sich eine 11-kg-Gasflasche unterbringen und Aldi liefert direkt einen Schlauch und Gasdruckregler mit. Zudem gibt es kostenlos eine Wetterschutzhülle.

Für wen lohnt sich der Kauf des Gasgrills?

Wer sich diesen Gasgrill bei Aldi kauft, bekommt wirklich ein Luxus-Modell, mit dem ihr euch beim Grillen austoben könnt. Zum Preis von 399 Euro ist der Funktionsumfang riesig. Ein ähnliches Modell kostet bei Amazon über 600 Euro und ist dort mit 4,5 von 5 Sternen hervorragend bewertet (bei Amazon anschauen). Ihr bekommt bei Aldi zudem die schwarze Version, die deutlich hochwertiger aussieht. Hier heißt es zugreifen, wem ein Billig-Modell nicht mehr ausreicht.

