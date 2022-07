Wenn ihr euch eine Smartwatch kaufen, aber nicht viel Geld dafür ausgeben wollt, könnt ihr diese Woche bei Aldi Süd zuschlagen. Dort wird nämlich eine günstige Smartwatch zum echten Schnäppchenpreis verkauft.

Aldi Süd verkauft Amazfit Bip 3 für 50 Euro

Smartwatches gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Fast jeder Hersteller hat ein Modell im Angebot. Eine Apple Watch oder Samsung Galaxy Watch kosten natürlich viel Geld und haben eine relativ kurze Akkulaufzeit. Die Amazfit Bip 3 ist da das genaue Gegenteil. Die Smartwatch ist günstig und hält bis zu 14 Tage durch. Bei Aldi Süd gibt es die Smartwatch ab dem 4. August 2022 zum Preis von nur 49,99 Euro (bei Aldi anschauen). Laut dem Prospekt stehen mindestens zwei Farben zur Wahl. Das Angebot gilt aber nur in den Filialen von Aldi Süd. Bei Aldi Nord gilt das Angebot nicht.

Falls ihr keinen Aldi Süd in der Nähe habt oder lieber online bestellen wollt, könntet ihr bei Amazon zuschlagen. Dort kostet die Amazfit Bip 3 aber mit 59,90 Euro auch etwas mehr (bei Amazon anschauen). Dafür bekommt ihr die Smartwatch sicher. Das ist bei Aldi im Laden nie so gewährleistet.

Was taugt die Amazfit Bip 3?

Amazfit Bip 3: Günstige Smartwatch mit langer Laufzeit

Die Amazfit Bip 3 ist eine Mischung aus Smartwatch mit großem Display und einem Fitness-Tracker mit langer Laufzeit. Letztere soll bei bis zu 14 Tagen liegen. Trotz des geringen Preises bekommt ihr viele Funktionen. Insgesamt werden 60 Sportmodi unterstützt. So könnt ihr beim Sport genau aufzeichnen, welche Leistung ihr erbringt. Die Smartwatch ist sogar bis 5 ATM wasserdicht, sodass ihr euch im Wasser keine Sorgen machen müsst. Beim Sport könnt ihr euren Herzschlag und die Blutsauerstoffsättigung messen.

Ihr könnt die Smartwatch zudem an eure Bedürfnisse anpassen. Über 50 Zifferblätter stehen dafür zur Verfügung. Benachrichtigungen werden auch vom Smartphone angezeigt. Alle Informationen werden über die Zepp-App ausgewertet (im Google Play Store anschauen). Sie ist kompatibel mit Android-Smartphones und iPhones. Hier seid ihr also relativ frei. Was der Uhr fehlt ist ein GPS-Modul. Ansonsten ist alles drin, was man zu dem Preis erwarten darf.