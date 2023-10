Aldi verkauft am Montag eine wirklich besondere Mütze zum Schnäppchenpreis

Aldi verkauft regelmäßig wirklich praktische Produkte, die sogar bei Amazon mehr kosten. Genau das ist ab dem 16. Oktober 2023 wieder der Fall. Ab dann könnt ihr zumindest bei Aldi Nord eine Mütze kaufen, die euch in der dunklen Jahreszeit den Weg erhellt.

Aldi verkauft LED-Mütze zum kleinen Preis

Der Sommer war in Deutschland sehr durchwachsen. Bereits jetzt beginnt der Herbst und damit die dunkle Jahreszeit. Passend dazu bietet Aldi Nord ab dem 16. Oktober 2023 LED-Mützen an, die für jeweils nur 6,99 Euro verkauft werden (bei Aldi Nord anschauen). Es handelt sich dabei um ein lokales Angebot, das nur bei Aldi Nord gültig ist.

Der Preis von 6,99 Euro von Aldi Nord ist extrem günstig. Alternativen bei Amazon kosten mit 13,99 Euro das Doppelte (bei Amazon anschauen). Dort habt ihr immerhin etwas mehr Auswahl an Farben. Grundsätzlich sind solche Mützen aber extrem beliebt und gut bewertet, denn sie machen genau dann Licht, wenn ihr es braucht. Ihr müsst keine Taschenlampe mehr mit euch herumtragen.

Was kann so eine Mütze mit LED-Licht?

Im Grund erklärt sich die Funktionsweise von selbst. Ihr bekommt eine warme Wintermütze, an der vorne ein LED-Licht befestigt ist. Wollt ihr die Mütze waschen oder das LED-Licht aufladen, dann könnt ihr dieses abnehmen. Es ist ein Akku verbaut, der per USB-Anschluss aufgeladen werden kann. Auf dem Bild lassen sich vier LEDs erkennen, die für eine gute Ausleuchtung sorgen dürften. Ihr könnt in drei Stufen aber auch selbst entscheiden, wie hoch die Ausleuchtung sein soll.

Bei Amazon kommen die LED-Mützen der verschiedenen Hersteller extrem gut an. Sie werden fast immer mit der vollen Punktzahl bewertet, da sie ein extrem praktisches Accessoir sind und genug Licht im Dunkeln erzeugen (bei Amazon anschauen). Wer also gern besser sehen und gesehen werden möchte, der kann bei Aldi Nord zugreifen.

