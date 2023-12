Aldi verkauft am Sonntag einen kleinen Gasgrill zum echten Schnäppchenpreis

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem kleinen Gasgrill für die nächste Grillsaison sein, dann solltet ihr am 24. Dezember 2023 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird mit dem Enders Brooklyn Next 2 ein kompaktes Gerät verkauft, das auf jeden Balkon und jede Terrasse passen dürfte.

Aldi verkauft Enders Brooklyn Next 2 günstiger

Der Winter ist die perfekte Jahreszeit, um sich einen neuen Gasgrill anzuschaffen. Die Lager sind voll und neue Modelle stehen vor der Tür. Entsprechend könnt ihr viel Geld sparen und wirklich gute Modelle zu attraktiven Preisen bekommen. Am 24. Dezember 2023 verkauft Aldi im Onlineshop den Enders Brooklyn Next 2 für nur 159 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen zwar noch Versandkosten hinzu, doch auch damit dürfte Aldi günstiger bleiben als Amazon. Dort kostet der gleiche Gasgrill über 200 Euro (bei Amazon anschauen). Aldi legt sogar noch eine Wetterschutzhülle bei, sodass euer Gasgrill im Freien sicher aufbewahrt werden kann.

Der Brooklyn Next 2 von Enders ist besonders kompakt gebaut und mit zwei Gasbrennern ausgestattet, die eine Leistung von je 2,8 kW besitzen. Die Grillfläche liegt bei 37,5 x 33 cm, was für zwei Personen locker reicht. Bei mehr Gästen müsst ihr öfter nachlegen. Das funktioniert mit einem Gasgrill ideal, da ihr im Vergleich zu einem Kohlegrill nicht ständig nachheizen müsst. Alles gart unter einem Deckel, sodass die stabil Temperatur gehalten werden kann. Diese könnt ihr über ein Thermometer im Blick behalten. Zum Lieferumfang gehören ein zweigeteilter Grillrost aus Edelstahl und eine Wetterschutzhülle. Eine 5-Liter-Gasflasche passt in die Halterung. Zum einfachen Transport sind zwei Räder angebracht.

Ein Gasgrill hat große Vorteile:

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Gasgrills?

Im Grunde für alle, die möglichst wenig Geld für ein solides Modell ausgeben wollen, das nicht zu groß ist und kompakt zusammengeklappt werden kann. Die Gasflasche kann platzsparend unter dem Gasgrill untergebracht werden und die seitlichen Ablagen lassen sich abklappen. Bei Amazon hat die Gasgrill-Serie von Enders 4,2 von 5 Sternen bei über 500 Bewertungen erhalten (bei Amazon anschauen).

