Wer sich gute und günstige Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) kaufen möchte, kann in der nächsten Woche bei Aldi zuschlagen. Dort wird ein interessantes Modell mit langer Laufzeit zum günstigen Preis angeboten.

Aldi verkauft Bluetooth-Kopfhörer mit ANC für 57,99 Euro

Wer sich keine teuren Bose- oder Sony-Kopfhörer mit ANC-Funktion kaufen möchte, kann ab dem 11. Januar 2021 bei Aldi zuschlagen. Der Discounter verkauft ab 8:00 Uhr an diesem Tag die Medion Life P62049 (MD 43420) ANC-Kopfhörer für nur 57,99 Euro im Onlineshop. Das ist für Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung ein sehr guter Preis. Modelle von Bose oder Sony, die im Bereich ANC der Maßstab sind, kosten gerne das Vierfache. Doch auch die günstigen Bluetooth-Kopfhörer von Aldi reichen aus, um in Ruhe Musik hören oder arbeiten zu können. Mit einer Laufzeit von bis zu 16 Stunden übersteht man locker einen Arbeitstag.

Zum Angebot bei Aldi

Die Medion-Kopfhörer zeichnen sich durch ein schickes Design, eine gute Klangqualität und ANC aus. Verbunden wird der Kopfhörer per Bluetooth 4.0 mit dem Handy, Tablet, Laptop oder einem anderen Gerät. Über einen Schalter lässt sich die aktive Geräuschunterdrückung aktivieren. An der Seite befinden sich zudem Tasten, um den Kopfhörer zu steuern. Optional kann man das Headset auch per Kabel an ein Gerät anschließen. Ein Reiseadapter liegt bei, sodass man die Kopfhörer auch im Flugzeug verwenden kann. Für den Transport gibt es auch noch eine Hülle, wo die Kopfhörer sicher aufbewahrt werden können.

Bluetooth-Kopfhörer mit ANC bei Amazon

Was ihr noch nicht über Aldi wusstet:

Lohnt sich der Kauf des Bluetooth-Kopfhörers bei Aldi?

Der Preis von knapp 58 Euro ist ziemlich gut für die schicken Bluetooth-Kopfhörer mit ANC von Aldi. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt in jedem Fall. Ältere Modelle haben mit einem guten Klang und Tragekomfort überzeugt. Bei Amazon gibt es ähnliche Modelle, die aber kaum mehr kosten. Wer also nicht warten will, kann auch dort zuschlagen. Nur wer ein wirklich gutes Gehör hat und extrem hohen Wert auf den Klang legt, der ist hier an der falschen Adresse. Audiophile-Nutzer kaufen aber eh nicht bei Aldi ein.