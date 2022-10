Falls ihr euch etwas unabhängiger vom Stromnetz machen und für den Notfall vorbereiten wollt, dann könnt ihr dafür bald bei Aldi einen Stromgenerator kaufen, der mit Benzin läuft. Damit könnt ihr auch dann noch Energie erzeugen, wenn ansonsten gar nichts mehr geht. Ihr müsst aber auf einige Dinge achten.

Aldi verkauft Stromgenerator für 249 Euro

Ein Blackout in Deutschland ist zwar relativ unwahrscheinlich, viele Menschen wollen sich für den schlimmsten Fall aber trotzdem gut vorbereiten. Deswegen besteht nicht nur an Solargeneratoren ein großes Interesse, sondern auch an Stromgeneratoren, die mit Benzin laufen. Die können auch dann noch Energie erzeugen, selbst wenn nichts anderes mehr funktioniert. Aldi verkauft ab dem 7. November 2022 einen Stromgenerator von Walter mit 1.000 Watt für nur 249 Euro. Im Prospekt ist der Stromgenerator schon gelistet. Er wird über den Onlineshop verkauft (bei Aldi anschauen). Dort wird er aber erst in den kommenden Tagen eingepflegt.

Aldi verkauft bald einen Stromgenerator zum günstigen Preis. (Bildquelle: GIGA)

Aldi hatte bereits vor einiger Zeit einen Stromgenerator mit Inverter-Technik verkauft. Das Modell war aber sehr schnell ausverkauft. Falls ihr also Interesse an einem Stromgenerator habt, dann solltet ihr euch das Datum merken. Im Gegensatz zu dem alten Modell läuft der Walter-Stromerzeuger aber etwas länger, da ihr hier einen mit 4 Litern etwas größeren Tank zur Verfügung habt. Bei einer Auslastung von 2/3 soll eine Laufzeit von bis zu knapp 6 Stunden möglich sein. Dafür müsst ihr auf USB-Anschlüsse verzichten. Bei diesem Modell gibt es einen Schuko-Stecker und ihr könnt euch darüber Strom holen.

Ein ähnliches Modell von Einhell mit noch größerem Tank ist etwas teurer:

Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 1100 (max 1400 W, 6,5 L Tank, Inverter, 1000 W Dauerleistung, 4

Die Alternative zum Stromgenerator mit Benzin ist ein Solargenerator:

Wozu ist ein Stromgenerator sinnvoll?

Wie der Name schon verrät, könnt ihr damit Strom erzeugen. Die Leistung liegt bei maximal 1.000 Watt, sodass ihr keine zu leistungsstarken Geräte oder Maschinen anschließen könnt. Viele Dinge des normalen Lebens sind aber möglich, die ihr im Notfall so mit Energie versorgen könnt. Das gilt zumindest dann, wenn ihr genug Benzin und Öl zur Verfügung habt. Die Nachteile eines Stromgenerators liegen in der Lautstärke und bei den Abgasen. Ihr könnt so ein Gerät nicht in der Wohnung oder im Haus verwenden. Über ein Verlängerungskabel aus dem Garten würde das natürlich schon gehen. Hier muss man etwas einfallsreich sein. Strom für den Notfall zu haben ist aber sicher eine gute Sache.