Wenn ihr euch Sorgen um die Stromversorgung macht, dann könntet ihr zur persönlichen Absicherung zu einem Stromgenerator greifen. Aldi hat in der Vergangenheit schon viele Benzin-Stromerzeuger angeboten. Bald könnt ihr wieder einen großen Diesel-Stromerzeuger kaufen. Im Onlineshop hat Aldi den absoluten Bestpreis.

Aldi verkauft riesigen Diesel-Stromgenerator viel günstiger

Die Stromversorgung in Deutschland ist sicher. Trotzdem haben viele Menschen Angst vor einem Blackout und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Wenn ihr euch für den schlimmsten Fall eines Stromausfalls rüsten wollt, dann könnt ihr euch einen Stromerzeuger kaufen. Bei Aldi wird im Onlineshop wieder der Scheppach DGS5500 in der Black Edition für 1.799 Euro verkauft. Inklusive Versandkosten kommt ihr so auf 1833,90 Euro (bei Aldi anschauen).

Preise für Stromgeneratoren sind in den letzten Monaten stark gestiegen, da viele Menschen in Deutschland zugreifen, aber auch viele Geräte in die Ukraine verschickt werden, um dort zumindest etwas Strom produzieren zu können. Der Preis von 1.799 Euro zuzüglich Versandkosten, da es sich um ein Online-Angebot handelt, geht in Ordnung. Wenn ihr ein paar Euro sparen wollt, dann könnt ihr auch bei Norma24 zugreifen. Dort kostet der gleiche Stromgenerator inklusive Versandkosten 1.828,95 Euro (bei Norma24 anschauen). Ist nicht die Welt, aber für die paar Euro bekommt man schon ein wenig Diesel. Bei Amazon kostet das gleiche Model 1.850 Euro (bei Amazon anschauen).

Ein Solargenerator arbeitet mit Batterien und Sonnenenergie:

Wo liegt der Vorteil eines Diesel-Stromgenerators?

Der Scheppach DGS5500 ist grundsätzlich ein sehr leistungsstarker Stromerzeuger, der viele Anschlüsse bietet, darunter einen 400-Volt-Anschluss. Damit könnt ihr beispielsweise Energie ins Wohnmobil einspeisen oder ein E-Auto laden, wenn es sein muss. Der größte Vorteil liegt aber im Kraftstoff. Während ihr offiziell nur 20 Liter Benzin horten dürft, sind es bei Diesel 200 Liter. Habt ihr also einen großen Vorrat an Dieselkraftstoff, könnt ihr mit so einem Diesel-Stromgenerator für Tage ausharren, wenn der Strom wirklich ausfällt.