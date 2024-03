Aldi verkauft bald kleinen Gasgrill mit zwei Brennern zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch für die kommende Grillsaison einen neuen Gasgrill gönnen wollt, der kein zu großes Loch in euren Geldbeutel reißt, dann solltet ihr am 24. März bei Aldi reinschauen. Im Onlineshop wird mit dem Enders San Diego 2 nämlich ein kompakter Gasgrill für kleines Geld verkauft.

Aldi verkauft Enders-Gasgrill für 129 Euro

Es muss nicht immer der Monster-Gasgrill mit unzähligen Funktionen und Möglichkeiten sein. Wenn ihr nur hin und wieder eine Kleinigkeit grillen wollt, dann reicht auch ein kleines Modell, wie der San Diego 2 von Enders. Diesen gibt es bei Aldi im Onlineshop ab dem 24. März für nur 129 Euro im Angebot. Es kommen noch Versandkosten hinzu (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Anzeige

Der Gasgrill von Enders macht einen guten Eindruck.(Bildquelle: Enders)

Ihr bekommt von Aldi aber nicht nur den Gasgrill, sondern auch noch eine Wetterschutzhülle, mit der ihr den Gasgrill im Freien gut behütet stehen lassen könnt. Normalerweise müsst ihr diese extra bezahlen, was in guter Qualität und passend für das Modell gar nicht so wenig kostet. Bei Amazon kostet der Gasgrill ohne Abdeckung mehr als bei Aldi mit (bei Amazon anschauen). Entsprechend attraktiv ist der Preis vom Discounter.

Anzeige

Ein Gasgrill hat viele Vorteile:

Gas-, Elektro- oder Kohlegrill? Die Vor- und Nachteile Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich der Kauf des Enders-Gasgrills?

Im Grunde für alle, die einfach nur einen günstigen und relativ kleinen Gasgrill suchen, der nicht viel Arbeit macht. Der San Diego 2 von Enders besitzt zwei Gasbrenner mit einer Gesamtleistung von 5,6 kW. Es gibt keine weiteren Extras wie einen seitlichen Brenner oder Ähnliches. Hier beschränkt ihr euch auf das Wesentliche.

Anzeige

Optisch steht der Gasgrill komplett in Schwarz gut da. Ihr habt an beiden Seiten Ablagen zur Verfügung, um etwas abstellen zu können. Zudem gibt es an einer Seite Rollen für den einfachen Transport. Der geteilte Rost besteht aus Edelstahl und im Deckel ist ein Thermometer eingelassen. Anschließen könnt ihr Gasflaschen jeder Größe, doch ihr könnt diese nicht unter dem Gasgrill platzieren. Das wäre für mich der einzige Nachteil. Schlauch und Gasdruckregler befinden sich ebenfalls im Lieferumfang.