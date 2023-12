Aldi verkauft bald zwei Medizinprodukte, die in jeden Haushalt gehören

Der Discounter Aldi hat regelmäßig Produkte im Angebot, bei denen sich der Kauf wirklich lohnt, wenn man diese noch nicht besitzt. Genau das ist ab dem 27. Dezember 2023 wieder der Fall. Dann werden nämlich ein Blutdruckmessgerät für das Handgelenk und ein Stirnthermometer zum günstigen Preis verkauft.

Aldi Süd verkauft zwei Medizingeräte für kleines Geld

Bei Aldi Süd werden ab dem 27. Dezember 2023 zwei wirklich wichtige Produkt zum Preis von je nur 14,99 Euro verkauft. Es handelt sich dabei um ein Handgelenk-Blutdruckmessgerät und ein Stirnthermometer. Ihr könnt bei Ersterem vier Profile anlegen und so den Blutdruck-Verlauf von vier Personen im Blick behalten. Jedes Profil kann 60 Werte speichern. Beim Stirnthermometer lässt sich nicht nur die Körpertemperatur messen, sondern auch die Temperatur von Flüssigkeiten und Oberflächen. Es handelt sich um ein lokales Angebot, das bei Aldi Süd gilt.

Bei Aldi Süd bekommt ihr ab dem 27. Dezember 2023 zwei Medizinprodukte zum günstigen Preis. (Bildquelle: Aldi-Süd-Prospekt)

Ein Blutdruckmessgerät sollte in jedem Haushalt vorhanden sein. Es ist nicht nur wichtig für ältere Menschen, die auf ihren Blutdruck achten müssen, sondern für alle, die regelmäßig unter Stress leiden, sich nicht richtig ernähren oder allgemein nicht wohlfühlen. Erhöhter Blutdruck ist eine leise Gefahr, denn ihr merkt oft erst etwas, wenn es schon zu spät ist.

Der Preis von 15 Euro für das Blutdruckmessgerät fürs Handgelenk von Aldi ist absolut in Ordnung. Es wird mit Sicherheit nicht so genau messen wie beim Arzt, aber es kann Anhaltspunkte geben, wenn der Blutdruck viel zu hoch ist. Bei Amazon findet ihr eine Alternative für 17 Euro (bei Amazon anschauen), doch die meisten Geräte sind deutlich teurer.

Das Stirnthermometer, kann ganz schnell und einfach die Körpertemperatur messen. Besonders bei Kindern ist das so ohne viel Aufwand möglich. Das Modell von Aldi kann sogar die Temperatur von Flüssigkeiten und Oberfläche erfassen. Das ist im Alltag sicher auch praktisch, besonders wenn man Kinder hat. Ein ähnliches Modell kostet bei Amazon etwas mehr (bei Amazon anschauen).

Mit dieser Huawei-Smartwatch könnt ihr den Blutdruck auch messen:

Blutdruckmessung extrem wichtig

Wie wichtig die regelmäßige Blutdruckmessung ist, habe ich am eigenen Leib erlebt. Nur durch Zufall habe ich gemerkt, dass mein Blutdruck viel zu hoch war und dieser behandelt werden muss. Mit dem Wissen konnte ich meine Ernährung umstellen, werde medizinisch betreut und lebe jetzt mit einem normalen Blutdruck. Dabei hätte ich das in meinem Alter nie erwartet. Die wenigen Euro, die so ein Blutdruckmessgerät kostet, sind also gut investiert. Ich persönlich nutze im Übrigen dieses Modell mit Smartphone-App, das etwas teurer ist (bei Amazon anschauen).