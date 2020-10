Wer aktuell auf der Suche nach einem 4K-Fernseher ist, der kann diese Woche bei Aldi zuschlagen. Bereits am Donnerstag bekommt man dort nämlich einen 55-Zoll-TV von Xiaomi zum absoluten Bestpreis.

Aldi verkauft Xiaomi-Fernseher für 349 Euro

Bei Aldi werden in nächster Zeit sehr viele Fernseher verkauft. Beispielsweise ein 75-Zoll-Modell zum attraktiven Preis. Wer aber nicht gleich so einen Monster-TV benötigt, kann auch zum 55-Zoll-Modell von Xiaomi greifen. Der Mi 4S kostet bei Aldi nämlich nur 349 Euro und wird am Donnerstag, dem 29. Oktober 2020, bei Aldi Süd verkauft. An der Kasse werden dann wegen der Mehrwertsteuersenkung noch einmal 3 Prozent abgezogen. Dadurch bekommt man den Fernseher aktuell zum absoluten Bestpreis. Bei anderen Händlern kostet der gleiche Fernseher 379 Euro. Man spart also ordentlich Geld.

Doch was taugt der Xiaomi-TV überhaupt? Tatsächlich sehr viel, wenn man sich die Ausstattung anschaut. So läuft der Mi 4S mit Android TV und kann somit auf die volle Bandbreite von Apps zugreifen, die für Android bereitgestellt werden. Er löst mit 4K auf einer Diagonale von 55 Zoll auf. Es gibt natürlich einen Triple-Tuner, WLAN und sogar eine Fernbedienung mit Mikrofon. So kann man dem Fernseher direkt Sprachanweisungen geben. An drei HDMI-Anschlüssen können externe Geräte angeschlossen werden. Die „Dolby Digital“-Lautsprecher mit je 10 Watt sorgen für einen guten Klang. Zum Preis von 349 Euro also ein ziemlich rundes Paket, das man da bekommt. Das bestätigen auch die Käufer auf Amazon, die 4,4 von 5 Sternen vergeben und den Fernseher zum Großteil sehr loben, obwohl sie mehr bezahlt haben.

Fernseher-Bestseller bei Amazon

Die Unterschiede im Detail:

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi-Fernsehers?

Im Endeffekt für alle, die ein Multitalent zum kleinen Preis suchen. Für unter 350 Euro bekommt man einen guten 4K-Fernseher mit Android TV, wodurch man im Grunde alles machen kann. Der Fernseher an sich ist schon sehr günstig auf den Markt gekommen und Aldi haut einfach einen noch besseren Preis raus. Wer zuschlägt, wird sicher nicht enttäuscht.