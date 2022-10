Wenn ihr Sachen manchmal auch mal stark vergrößert untersuchen wollt, dann solltet ihr euch dieses Angebot für ein digitales Mikroskop bei Aldi nicht entgehen lassen. Dieses ermöglicht euch nicht nur eine bis zu 200-fache Vergrößerung, sondern kann von den untersuchten Objekten sogar hochauflösende Bilder und Videos aufnehmen. Wir verraten euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Aldi: Maginon DM-300 zum Schnäppchenpreis

Aldi verkauft mit dem Maginon DM-300 gerade ein digitales Mikroskop für nur 69,99 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Die UVP beträgt 149,99 Euro und vergleichbare Geräte werden bei anderen Händlern ab etwa 95 Euro verkauft, somit bekommt ihr hier ein gutes Angebot.

Maginon DM-300 Statt 149,99 Euro: Digitales Mikroskop mit bis zu 200-facher Vergrößerung, Foto- und Full-HD-Video-Funktion und Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2022 15:43 Uhr

Was bietet euch das digitale Mikroskop?

Mit dem Mikroskop von Aldi könnt ihr kleine Dinge ganz groß werden lassen. Damit können dann beispielsweise Objekte aus der Natur oder Technik untersucht werden. Das Mikroskop verfügt über einen integrierten Akku, wodurch es auch unterwegs genutzt werden kann. Über den USB-Anschluss kann das Gerät an den Computer angeschlossen werden und so könnt ihr die untersuchten Objekte dann in 200-facher Vergrößerung betrachten. Die Mikroskop-Kamera nimmt Bilder mit 12 Megapixeln und Videos in Full-HD auf und kann diese auf einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) speichern.

Somit lassen sich dann selbst winzige Strukturen mit dem menschlichen Auge erkennen und die Aufnahmen auf dem Computer auswerten und speichern. Das Mikroskop lohnt sich deshalb für alle, die Objekte ihrer Umgebung auch mal ganz anders betrachten und Neues entdecken wollen. Das Gerät ist natürlich auch super (als Geschenk) für Kinder oder für begeisterte Naturliebhaber geeignet. Gerade auch in Anbetracht des nahenden Weihnachtsfestes könnt ihr hier ein passendes Weihnachtsgeschenk zum Sparpreis ergattern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.