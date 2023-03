Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem guten und günstigen Smartphone seid, dann könnt ihr bald bei Aldi zuschlagen. Das Galaxy A13 5G wird Ende des Monats sowohl in den Märkten vor Ort verkauft als auch online. Dieses Mal bekommt ihr sogar die zukunftssichere Version.

Aldi verkauft Samsung Galaxy A13 mit 5G für 179 Euro

Aldi hat in der Vergangenheit schon häufiger das normale Galaxy A13 mit 4G-Modem für kleines Geld verkauft. Doch auch der Discounter geht mit der Zeit und bietet ab dem 30. März 2023 das Galaxy A13 5G für nur 179 Euro an. Das Angebot wird an diesem Tag in den Märkten von Aldi Nord und Süd vor Ort im Angebot sein und zusätzlich bei Aldi Talk verkauft. So können alle zuschlagen, die ein günstiges Samsung-Handy haben wollen. Mit dabei ist die SIM-Karte mit einem Guthaben von 10 Euro.

Ab dem 30. März 2023 gibt es das Samsung Galaxy A13 5G bei Aldi. (Bildquelle: Aldi-Prospekt)

Das Samsung Galaxy A13 5G kommt dabei mit einer soliden Ausstattung. Ihr bekommt ein großes 6,5-Zoll-Display mit HD+-Auflösung, Octa-Core-Prozessor, der von 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher begleitet wird. Letzteren könnt ihr um bis zu 1 TB erweitern und zwei SIM-Karten einstecken, sodass ihr per Dual-SIM erreichbar seid. Dieses Smartphone verfügt dann sogar noch über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, sodass ihr klassische Kopfhörer anschließen könnt.

Das Highlight des Samsung Galaxy A13 5G dürfte der große 5.000-mAh-Akku sein, der in Kombination mit der verbauten Hardware für eine sehr lange Laufzeit sorgen dürfte. Zudem gibt es eine 50-MP-Hauptkamera. An der Front ist eine 5-MP-Kamera verbaut. Samsung hat sogar an den Fingerabdrucksensor gedacht.

Wenn ihr euch ein Samsung-Handy kauft, müsst ihr diese Tipps kennen:

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A13 5G?

Im Grunde lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A13 5G für alle, die ein relativ günstiger und gutes Android-Smartphone mit langer Laufzeit haben wollen, welches durch 5G zukunftssicher ist. Damit könnt ihr die nächsten Jahre bedenkenlos alles machen, was mit einem günstigen Smartphone abgedeckt werden kann. Ihr dürft euch nur nicht zu viel bei der Leistung und Kamera erwarten. Wer da mehr möchte, sollte eher zu einem Galaxy A53 greifen (bei Amazon anschauen).