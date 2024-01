Aldi verkauft Donnerstag einen 4K-Fernseher mit Android TV zum Schnäppchenpreis

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher sein, der nicht viel kostet, aber eine solide Ausstattung und ein zukunftssicheres Betriebssystem besitzt, dann müsst ihr am 1. Februar 2024 bei Aldi reinschauen. Sowohl in den Nord- als auch Süd-Filialen wird mit dem Medion Life P15012 ein spannender Fernseher angeboten.

Aldi verkauft Medion Life P15012 für 289 Euro

Der Discounter Aldi hat regelmäßig Fernseher im Angebot. Am 1. Februar 2024 ist es wieder soweit. An dem Donnerstag bieten sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd in ihren Filialen den Medion Life P15012 für 289 Euro an (bei Aldi Nord anschauen). Es handelt sich um ein lokales Angebot, sodass ihr in die Filialen gehen müsst. Online wird der Fernseher im Shop nicht gelistet.

Der Medion Life P15012 im Prospekt von Aldi Nord für 289 Euro. (Bildquelle: Aldi-Nord-Prospekt)

Der Medion Life P15012 ist dabei ein durchaus interessanter 4K-Fernseher. Er besitzt einen mit 50 Zoll in der Diagonale messenden, nicht zu großen 4K-Bildschirm, der allerhand Funktionen unterstützt, die die Bildqualität optimieren. Beispielsweise MEMC für optimierte Darstellung bei bewegten Bildern, HDR für hohen Kontrast, Dolby Vision für eine ideale Bildqualität und mehr. Wenn ihr also Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney+ nutzt, könnt ihr von den Eigenschaften profitieren, um Serien und Filme in idealer Qualität zu sehen.

Durch Android TV als Betriebssystem seid ihr sehr zukunftssicher unterwegs. Das Google-Betriebssystem unterstützt alle gängigen Streaming-Dienste und hat noch viel mehr drauf – beispielsweise den Google Assistant. Ansonsten könnt ihr den Fernseher natürlich auch ganz normal für klassischen TV-Empfang verwenden. Dazu ist ein HD-Triple-Tuner integriert. Wollt ihr eine Konsole anschließen, könnt ihr sie mit einer der drei HDMI-Anschlüsse verbinden.

Medion nutzt bei diesem Fernseher ein LCD-Panel. Was das bedeutet, verraten wir euch im Video:

Alternativen zum Medion Life P15012

Ein ähnlicher Fernseher von Hisense mit 50 Zoll, Android TV und 4K-Auflösung kostet bei Amazon aktuell 359 Euro (bei Amazon anschauen). Selbst ein unbekannter Fernseher von RCA mit ähnlichen Eigenschaften kostet 319 Euro (bei Amazon anschauen). Aldi hat mit dem Medion Life P15012 für 289 Euro also ein richtig starkes Angebot geschnürt.

