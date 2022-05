Bei Aldi bekommt man immer häufiger richtig gute Gasgrills zu attraktiven Preisen. Der Sommer steht im Grunde schon vor der Tür und wer da keinen passenden Grill hat, verpasst eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen. Aktuell gibt es den Boston Black Pro 3 SIKR Turbo von Enders mit gleich zwei Besonderheiten zum attraktiven Preis im Angebot.

Aldi verkauft Enders-Gasgrill für 379 Euro

Wer auf der Suche nach einem neuen Gasgrill ist, der sollte jetzt bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort gibt es aktuell nämlich den Boston Black Pro 3 SIKR Turbo von Enders zum Preis von nur 379 Euro (bei Aldi anschauen). Es fallen keine Versandkosten an und es können sowohl Kunden von Aldi Nord als auch Aldi Süd zuschlagen. Aldi macht da im Onlineshop keine Unterschiede mehr.

Ein sehr ähnliches Modell von Enders, das aber weder ein Sichtfenster hat, noch den Infrarotbrenner auf der Rückseite, kostet dort 400 Euro (bei Amazon anschauen). Im Vergleich dazu ist das Modell von Aldi in einer ganz anderen Liga. Hier gibt es nämlich direkt auch eine Wetterschutzhülle kostenlos dazu, sodass das Schmuckstück auch gut geschützt ist.

Im Video erklären wir euch, wo die großen Vorteile eines Gasgrills liegen:

Was hat der Enders-Gasgrill bei Aldi drauf?

Mit dem Boston Black Pro 3 SIKR Turbo von Enders kann man im Grunde alles machen. Man hat im Garraum drei Brenner zur Verfügung. Einer davon ist sogar ein Turbo-Brenner, der eine Temperatur von bis zu 800 Grad erreicht und damit perfekt geeignet ist, um Grillgut ordentlich zu karamellisieren. Zusätzlich besitzt der Gasgrill auf der Rückseite noch einen Infrarotbrenner. Damit lässt sich natürlich perfekt ein Grillspieß zubereiten. Egal, was ihr auf dem Gasgrill zubereitet, ihr habt es durch das Sichtfenster im Blick und müsst so nicht ständig den Deckel öffnen.

Ansonsten bietet der Gasgrill von Enders bei Aldi natürlich alles, was man benötigt. Er sieht wirklich sehr gut aus, so ganz in Schwarz, hat ein Grillrost aus Edelstahl, das sich sehr leicht reinigen lässt, und bietet Platz für eine Gasflasche mit 11 kg, die sicher verstaut werden kann. Mehr braucht wirklich niemand.