Aldi verkauft geniales Notfall-Gadget für Autofahrer zum Schnäppchenpreis

Wenn eure Autobatterie in die Jahre gekommen ist, besteht die Gefahr, dass ihre Spannung zu schwach ist, um den Motor zu starten. Aber keine Sorge, auch hierfür gibt es Abhilfe: Mit einer tragbaren Powerstation könnt ihr eurem Wagen schnell wieder Starthilfe geben. Aktuell findet ihr bei Aldi ein attraktives Angebot für eine solche Powerstation, die nicht nur euren Motor wiederbelebt, sondern auch eure Reifen mit Luft versorgen kann.

Aldi: Starthilfe-Powerstation mit Kompressor radikal reduziert

Autobatterien werden in der kalten Jahreszeit besonders strapaziert. Da passiert es schon mal, dass der Wagen zu einer oft ungünstigen Zeit nicht mehr starten will. Statt sich in einem solchen Fall auf die (kostenpflichtige) Pannenhilfe zu verlassen, könnt ihr eurem Auto mit dem entsprechenden Gadget auch schnell selber Starthilfe geben. Aldi hat dafür gerade ein passendes Angebot für euch auf Lager. Ihr bekommt die Cartrend Starthilfe Powerstation zum Sparpreis von 69,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Aldi anschauen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu.

Cartrend Starthilfe-Powerstation & Kompressor Statt 74,99 Euro UVP: Starthilfe und Kompressor, geeignet für Benziner mit max. 2 Liter und Dieselmotoren mit max. 1,5 Liter Hubraum. Starthilfe mit bis zu 600 Ampere Spitzenstrom. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2023 13:09 Uhr

Was kann die Starthilfe-Powerbank von Yard Force?

Die Powerbank wird über die mitgelieferten Klemmen an die Pole der Autobatterie angeschlossen und dient als Batterie-Booster. Damit könnt ihr mit geringem Zeitverlust den Motor dann doch noch zum Laufen bekommen, wenn das Gerät geladen im Kofferraum bereitliegt. Es werden Benziner bis zu einem Hubraum von 2 Litern und Dieselfahrzeuge bis 1,5 Liter Hubraum unterstützt. Das Gerät bleibt dabei mit 1 Kilogramm angenehm leicht und ist auch recht kompakt. Durch den integrierten Kompressor kann das Gerät aber auch Auto- sowie Fahrradreifen, Luftmatratzen und Sportbälle aufpumpen. Passende Ventiladapter befinden sich im Lieferumfang. Zusätzlich kann die Powerstation dank der verbauten USB- sowie 12-V-Buchse auch genutzt werden, um elektronische Geräte wie Smartphones wieder aufzuladen. Daher ist das Gerät perfekt geeignet, um es für den Notfall jederzeit geladen im Kofferraum parat liegen zu haben.

Ihr wollt lieber ein noch etwas schickeres Gerät mit ähnlichen Funktionen? Dann hat Aldi auch das passende Angebot für euch parat:

Yard Force Multifunktions-Luftkompressor Statt 99,99 Euro UVP: Starthilfe, Kompressor, Stromquelle/Powerbank und Notleuchte in einem. Ideal bei Pannen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2023 13:04 Uhr

