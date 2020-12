Wer sich in diesem Jahr noch einen schicken Gasgrill gönnen möchte, der kann aktuell bei Aldi zugreifen. Dieser ist nicht nur relativ groß, sondern hat auch einige Besonderheiten auf Lager, die man in der Preisklasse sonst nicht findet. GIGA hat die Details für euch.

Aldi verkauft großen Gasgrill für 338,53 Euro

Mit dem FireKing Monthey IV S verkaufen Aldi Nord und Süd über den Onlineshop aktuell einen interessanten Gasgrill zum günstigen Preis. Der Discounter verlangt nur 338,53 Euro. Versandkosten fallen keine an, sodass das tatsächlich der zu zahlende Betrag ist. Man bekommt dafür einen großen Gasgrill mit insgesamt fünf Brennern. Vier Brenner befinden sich im Garraum, wovon einer ein Infrarotbrenner ist. Auf diesem kann man besonders viel Hitze erzeugen und sein Grillgut ordentlich anbraten, bevor es auf den anderen drei Brennern fertigt gegart wird. Durch das Fenster lässt sich das Grillgut beobachten und so ohne Öffnen des Deckels feststellen, wie es läuft. Zusätzlich gibt es an der Seite noch einen fünften Brenner, auf dem man etwas zubereiten kann.

Zur weiteren Ausstattung des Aldi-Gasgrills gehört ein Thermometer im Deckel, der die Temperatur im Garraum anzeigt. Der Grillrost aus Gusseisen ist modular aufgebaut und kann individuell angepasst werden. Aldi liefert sogar einen Pizzastein und eine Grillplatte aus Gusseisen kostenlos mit. Ihr könnt also sogar eine Pizza im Gasgrill machen. Ein Druckregler und Schlauch liegen ebenfalls bei. Ihr benötigt also nur noch eine Gasflasche. Obendrauf gibt es drei Jahre Garantie.

Als Alternative bietet sich ein Modell von Amazon an, wo auch ein Keramikbrenner verbaut ist. Nicht ganz so groß wie der von Aldi, aber dafür auch günstiger.

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-Gasgrills?

Im Endeffekt für alle, die sich einen großen und bezahlbaren Gasgrill kaufen wollen, der ein Sichtfenster und einen Infrarotbrenner besitzt. Damit kann man wirklich toll Fleisch zubereiten und es karamellisieren, wodurch das Ergebnis noch saftiger ausfällt. Insgesamt bietet der Gasgrill ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit ein solides Angebot. Wer bereit sein will für den nächsten Sommer oder jetzt noch grillen möchte, sollte zuschlagen.