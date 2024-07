Aldi verkauft heute ein Xiaomi-Handy mit großem Akku zum Sparpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid, das nicht viel kostet, aber trotzdem einige Besonderheiten auf Lager hat, dann solltet ihr am 22. Juli 2024 bei Aldi reinschauen. Dort wird das Xiaomi Redmi 12 für nur 109 Euro verkauft.

Aldi verkauft Xiaomi-Handy für 109 Euro

Bei Aldi werden in regelmäßigen Abständen Smartphones zu wirklich guten Preisen verkauft. Ab dem 22. Juli 2024 könnt ihr das Xiaomi Redmi 12 mit 128 GB internem Speicher für nur 109 Euro kaufen (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Das Angebot gilt laut dem Prospekt sowohl bei Aldi Süd in den Läden als auch im Onlineshop. Dort ist das Handy sogar jetzt schon zu dem Preis zu haben, es kommen aber noch Versandkosten hinzu. Als das Handy auf den Markt kam, hat es 199 Euro gekostet. Der Preis hat sich also fast halbiert.

Xiaomi Redmi 12 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2024 06:30 Uhr

Mit dem Xiaomi Redmi 12 bekommt ihr ein wirklich solides Android-Smartphone. Es besitzt ein 6,79-Zoll-Display, das mit FHD+ auflöst und sogar mit 90 Hz läuft. In der Preisklasse ist das keine Selbstverständlichkeit. Dadurch werden die Inhalte etwas flüssiger dargestellt als sonst mit 60 Hz. Als Chip kommt der MediaTek Helio G88 zum Einsatz, dem 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich um bis zu 1 TB erweitern. So dürftet ihr keine Speicherprobleme haben.

Zu den weiteren Highlights des Redmi 12 gehören eine 50-MP-Hauptkamera, die ganz solide Fotos und Videos macht, sowie der große 5.000-mAh-Akku, der für eine lange Laufzeit sorgt. Das Handy ist zudem nach IP53 zertifiziert, sodass ihr einen gewissen Schutz gegen Staub und Wasser erhaltet. In der Preisklasse ebenfalls keine Selbstverständlichkeit. Ansonsten gibt es ein NFC-Modul, dank dem ihr kontaktlos zahlen könnt, und einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für ältere Kopfhörer.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Redmi 12?

Im Grunde genommen für alle, die ein solides Android-Handy mit einigen coolen Extras suchen, das gleichzeitig aber nicht zu viel kostet. Für knapp über 100 Euro gibt es aktuell kaum ein anderes Smartphone, das ich empfehlen würde. Ihr müsst zwar hier und da kleinere Abstriche machen, doch wenn ihr den Preis beachtet, dann erhaltet ihr sehr viel für euer Geld.

