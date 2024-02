Aldi verkauft heute eine günstige Alternative zum OptiGrill von Tefal

Wenn ihr euch schon immer einen Kontaktgrill holen wolltet, euch der OptiGrill von Tefal aber viel zu teuer ist, dann könnt ihr ab dem 5. Februar 2024 bei Aldi Nord reinschauen. Dort wird nämlich ein Modell von Ambiano mit vielen Einstellungsmöglichkeiten angeboten. Am gleichen Tag soll das Angebot auch im Onlineshop von Aldi gelten.

Aldi Nord verkauft Kontaktgrill für 69,99 Euro

Mit einem Kontaktgrill lassen sich viele Gerichte zubereiten, für die ihr sonst einen Grill bräuchtet. Besonders der OptiGrill von Tefal hat sich in diesem Bereich mit der einfachen Bedienung als ziemlich gut herauskristallisiert. Doch er hat auch seinen Preis. Wollt ihr nicht so viel Geld ausgeben und mehr Einstellungsmöglichkeiten haben, dann könnte der Kontaktgrill von Ambiano bei Aldi Nord etwas für euch sein. Dieser kostet mit 69,99 Euro gar nicht so viel:

Aldi verkauft Kontaktgrill von Ambiano ab dem 5. Februar 2024 für 69,99 Euro (Bildquelle: Aldi-Nord-Prospekt)

Der Kontaktgrill soll zum Start der Aktion auch bei Aldi im Onlineshop angeboten werden (bei Aldi im Onlineshop reinschauen). Noch ist er dort aber nicht aufgetaucht.

Ein vergleichbarer OptiGrill von Tefal, bei dem ihr die Oberseite auch komplett umklappen und das Gerät als Grill verwenden könnt, kostet als 4-in-1-Modell über 250 Euro (bei Amazon anschauen). Der normale OptiGrill kostet knapp 120 Euro (bei Amazon anschauen). Die Grillfläche des Ambiano-Kontaktgrills ist zwar einen Zentimeter schmaler, dafür jedoch knapp über fünf Zentimeter tiefer. Es passt also deutlich mehr drauf. Zudem stehen, wie beim OptiGrill, einige voreingestellte Programme zur Verfügung. Zusätzlich könnt ihr vieles manuell einstellen. Das geht bei den günstigen OptiGrill-Modellen überhaupt nicht.

Für wen lohnt sich der Kauf eines solchen Kontaktgrills?

Im Grunde genommen für alle, die Fleisch, Fisch und Gemüse nicht immer in der Pfanne oder auf dem Grill zubereiten wollen. Auf dem Kontaktgrill geht das nicht nur schneller, sondern ist auch sauberer, da die Platten abgenommen und leicht gereinigt werden können. Besonders die voreingestellten Programme sorgen zudem dafür, dass auch fast alles gelingt. Ich persönlich bin ein großer Fan von Kontaktgrills und nutze diese häufig. Wer es besonders einfach mag, sollte zum OptiGrill greifen. Oft wünschte ich mir aber auch, dass ich mehr Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung hätte. Da ist das Modell von Aldi die bessere Wahl.

