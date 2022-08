Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem möglichst günstigen E-Bike seid, mit dem ihr in der Stadt zum Einkaufen oder zur Arbeit fahren wollt, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird nämlich ein schickes Modell zum kleinen Preis für Damen angeboten.

Aldi verkauft E-Bike für nur 839 Euro

E-Bikes sind heutzutage sehr teuer. Preise von weit über zwei bis dreitausend Euro sind mittlerweile Normalität statt eine Ausnahme. Bei Aldi gilt das aktuell nicht. Das City-E-Bike von Llobe wird dort nämlich aktuell für nur 839 Euro statt 1.299 Euro verkauft (bei Aldi anschauen). Dafür bekommt ihr ein komplettes Fahrrad mit Straßenzulassung und Akku kostenlos zu euch geliefert.

LLobe Elektro-City-Bike Silverline, 28 Zoll| ALDI ONLINESHOP Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2022 16:45 Uhr

Der reduzierte Preis gilt, solange der Vorrat reicht. Solltet ihr also auf der Suche sein, müsst ihr euch vermutlich schnell entscheiden. Ein E-Bike für deutlich unter 900 Euro gibt es selten im Angebot.

Was taugt das E-Bike von Aldi?

Bei dem City-E-Bike von Llobe handelt es sich um ein ganz normales Damenrad mit tiefem Einstieg, bei dem der Akku noch unter dem Gepäckträger verbaut ist. Dort kann er sehr einfach herausgezogen und überall aufgeladen werden. Der Antrieb befindet sich im Vorderrad, was nicht bei jeder Witterung optimal ist. Ihr werdet nämlich gezogen, was auf glatten Untergründen in Kurven zum Problem werden könnte, wenn ihr nicht aufpasst. Meine Mutter fährt seit vielen Jahren so einen Antrieb und hat keine Probleme damit. Sie fährt aber auch sehr vorsichtig.

Ansonsten bekommt ihr ein schönes Fahrrad mit kompletter Ausstattung. Also Licht, Schutzblechen, einem Fahrradständer und allem, was dazugehört. Ihr habt einen 250-Watt-Motor mit Schiebehilfe. Der Akku soll eine Reichweite von bis zu 80 km schaffen. Mit LEDs wird euch angezeigt, wie hoch die Reichweite noch ist. Insgesamt ein sehr einfaches Rad, das aber auch nicht viel kostet.