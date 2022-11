Aldi bietet im Onlineshop einen kompakten Full-HD-Mini-Beamer mit LED an. Ein interessantes Angebot – wenn man die technischen Daten vor dem Kauf berücksichtigt.

Philips NeoPix Ultra One bei Aldi

Im Onlineshop von Aldi wird aktuell der Philips NeoPix Ultra One für 159 Euro zum Kauf angeboten. Aldi weist darauf hin, dass das Angebot nur gilt, solange der Vorrat reicht.

Philips NeoPix Ultra One Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2022 09:16 Uhr

Der Preis kann sich tatsächlich sehen lassen, wir konnten nirgends ein besseres Angebot finden. Zum Vergleich: Bei Amazon ist dieses Modell für 299 Euro gelistet (Stand: 17.11.2022), ansonsten ist es bei großen Händlern auch kaum aufzufinden.

Für wen ist der Aldi-Beamer geeignet?

In dieser Preisklasse kann man natürlich keine ausgewachsene Heimkino-Performance erwarten, wie sie zehnmal so teure Geräte bieten. Der Philips NeoPix Ultra One ist aber trotzdem technisch gut ausgestattet, sodass er für gelegentliche Einsätze durchaus in Frage kommt.

Anschlüsse des NeoPix Ultra One: Videos können auf Wunsch auch von microSD-Karten und USB-Sticks abgespielt werden (Bildquelle: Philips)

Auf der Habenseite stehen ganz klar die ordentliche FHD-Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln (bei 60 Hz Bildwiederholfrequenz) sowie die LED-Lichtquelle, die über eine Lebenserwartung von 30.000 Stunden verfügt (das reicht für mehrere Jahrzehnte). Ein Mediaplayer ist integriert, so lässt sich einfach ein USB-Stick mit Videos einstecken und abspielen (Unterstützte Dateiformate: dat/ mpg/ mpeg/ ts/ trp/ tp/ vob/ mp4 / mkv / avi/ flv/ 3gp). Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Wesentlicher Vorteile des Philips-Beamer sind die kompakte Bauweise (22 cm breit) und das niedrige Gewicht. So ist der Projektor recht schnell aufgebaut und nach dem Einsatz wieder in der Schublade verstaut.

Der NeoPix Ultra One ist ein preiswertes Einsteigergerät für spontane Einsätze (Bildquelle: Philips)

Philips NeoPix Ultra One jetzt ab 159,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2022 09:16 Uhr

Abstriche muss man allerdings auch machen: So reicht die maximale Helligkeit (Philips macht dazu keine Angaben) in dieser Geräteklasse erfahrungsgemäß nicht für den Betrieb bei Tageslicht aus. Ein abgedunkelter Raum ist Voraussetzung. Das Kontrastverhältnis von 3.000:1 ist ausreichend, aber weit weg von den Werten, die große Heimkino-Projektoren erreichen. Netzwerkfunktionen (WLAN) oder smarte Features und Apps (Netflix, Amazon Prime Video etc.) sind nicht vorhanden, hier ist man also auf einen externen Zuspieler wie etwa den Fire TV Stick von Amazon angewiesen.

Technische Daten: Philips NeoPix Ultra One

Anzeigetechnologie: LCD

Lichtquelle: LED, Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden

Auflösung: 1.920 × 1.080 Pixel

Maximale Größe des projizierten Bildes: bis zu 65 Zoll Diagonale (165 cm)

Projektions-Entfernung: 80 cm bis 200 cm

Bildformat: 16:9

Kontrastverhältnis: 3.000:1

Manuelle Fokusanpassung und Trapezkorrektur

Integrierte Stereo-Lautsprecher

Anschlüsse: USB × 1, HDMI × 2, VGA × 1, microSD-Kartenslot × 1, Audio-Ausgang und - Eingang (jeweils 3,5-mm-Buchse)

Stromverbrauch: Betrieb 100 W, Standby unter 0,5 W

Abmessungen 220 × 170 × 90 mm; Gewicht 1,2 kg

Weitere Beamer zeigen wir euch in unserer Kaufberatung:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.