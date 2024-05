Aldi verkauft mobile Klimaanlage zum Witzpreis

Lust auf Erfrischung und Abkühlung in den heißen Sommermonaten in den eigenen vier Wänden? Dann hat Aldi die Lösung für euch. Mit dem aktuellen Angebot für ein Klimagerät von Medion verspricht der Discounter eine leistungsstarke Kühlung, die flexibel in jedem Raum eingesetzt werden kann. In diesem Artikel nehmen wir das Angebot genauer unter die Lupe und geben euch eine Einschätzung.

Aldi: Mobiles Klimagerät gnadenlos günstig

Mit dem Medion-Klimagerät könnt ihr zukünftig auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren. Das Modell bietet zum Aldi-Preis von 229 Euro einiges fürs Geld (Angebot bei Aldi ansehen). Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Regulär kostet das Modell mindestens 300 Euro, somit könnt ihr hier ein echtes Schnäppchen ergattern.

Medion MD37216 Statt 329,95 Euro UVP: Mobile Klimaanlage für Räume bis zu ca. 32 m² mit App-Steuerung und Schlafmodus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2024 09:02 Uhr

Was bietet euch die Klimaanlage von Medion?

Die Klimaanlage bietet euch eine leistungsstarke Kühlung für Räume bis zu 32 m². Aber das Besondere daran ist, dass sie dabei kaum hörbar ist. Die smarte Klimaanlage lässt sich per App übers Smartphone oder Tablet steuern. Außerdem habt ihr Möglichkeit, sie per Sprachbefehl oder Fernbedienung zu bedienen. Ihr könnt auch einen Timer verwenden. Zusätzlich habt ihr die Wahl zwischen drei Modi und zwei Leistungsstufen.

Zudem soll das Gerät mit einer einfachen Installation punkten können. Ihr müsst lediglich den Abluftschlauch mit dem mitgelieferten Fenster-Kit nach draußen führen und das Gerät anschließen. Danach braucht ihr es nur einzuschalten und schon spürt ihr die Wirkung. Als Kühlmittel wird das umweltfreundliche Kältemittel R290 verwendet.

Ein zusätzlicher Pluspunkt der Medion MD37216 ist die hohe Mobilität. Dank der praktischen Rollen könnt ihr es problemlos von Raum zu Raum bewegen. Das bedeutet, dass ihr nicht an einen bestimmten Raum gebunden seid, sondern die Kühle im gesamten Haus genießen könnt.

Weitere Aldi-Schnäppchen findet ihr hier:

Die Anlage bietet nicht nur Kühlung, sondern auch Ventilation und Entfeuchtung. Mit einer Kühlleistung von 9.000 BTU kühlt dieses Modell Räume schnell und effizient herunter. Die Entfeuchtungsleistung beträgt einen Liter pro Stunde und der Luftdurchsatz liegt bei 260 Kubikmetern pro Stunde. Laut Hersteller ist das Gerät mit einem maximalen Schallleistungspegel von 65 Dezibel angenehm leise.

Wenn ihr also in euren eigenen vier Wänden eine effektive und dennoch leise Kühlung sucht, solltet ihr das Klimagerät von Medion bei Aldi in Betracht ziehen. Es bietet eine leistungsstarke Kühlung, geräuscharme Technologie und flexible Mobilität, was es zu einer guten Lösung für heiße Sommertage macht.

Medion MD37216 jetzt ab 229,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2024 09:02 Uhr

Ihr wollt noch eine Alternative? Dann hat auch Aldi auch ein passendes Angebot für euch auf Lager:

AEG AXP34U338CW Statt 699 Euro UVP: Mobile Klimaanlage mit praktischen 360°-Rädern und Fernbedienung für Räume mit bis zu 50 m². Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2024 05:15 Uhr

