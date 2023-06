Der Sommer ist in vollem Gange und die Temperaturen erreichen rekordverdächtige Höhen. Um in dieser Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren, bietet Aldi gerade einen Luftkühler von Medion zu einem unschlagbaren Preis an. Wir haben uns das Angebot angeschaut und geben euch eine Einschätzung zum Gerät.

Mobiler Luftkühler von Medion für 69,99 € bei Aldi

Der Sommer ist eine Zeit, in der wir alle die Sonne und die hohen Temperaturen genießen möchten. Doch manchmal kann die Hitze zu viel werden und uns das Leben schwer machen. Hier kommt der Medion MD10816 Luftkühler ins Spiel. Das Modell bietet zum Aldi-Preis von 69,99 Euro einiges fürs Geld (Angebot bei Aldi ansehen). Es kommen noch 4,95 Euro Versandkosten hinzu. Vergleichbare Geräte kosten mindestens 80 Euro, somit bekommt ihr hier einen guten Deal.

Was bietet euch der Luftkühler von Medion?

Der Luftkühler bietet euch eine kostengünstige Kühlung mittels Verdunstungskälte. Dazu wird der Kühlakku separat im Gefrierfach oder Kühlschrank vorgekühlt. Sobald der Kühlakku ausreichend gekühlt ist, wird er in den Luftkühler eingesetzt und kann den Luftstrom anschließend abkühlen. Das Gerät lässt sich aber auch ohne diese Kühlfunktion als einfacher Ventilator betreiben.

Der Luftkühler lässt sich per Tastenfeld steuern und bietet zudem eine Timer-Funktion. Ihr könnt zwischen drei Geschwindigkeitsstufen wählen, um die Intensität der Kühlung nach euren Bedürfnissen anzupassen. Das Gerät verfügt auch über eine Schwenkfunktion, die eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Raum gewährleistet. Mit einer Leistung von 70 Watt verbraucht es dabei nicht zu viel Strom. Ein weiterer Vorteil des Medion MD10816 ist seine Mobilität. Dank der praktischen Rollen könnt ihr ihn problemlos von Raum zu Raum bewegen und überall dort platzieren, wo ihr eine Abkühlung benötigt. Laut Hersteller ist das Gerät mit einem maximalen Schallleistungspegel von 61,5 Dezibel angenehm leise.

Wenn ihr also eine effektive und dennoch leise Kühlung für zu Hause sucht, solltet ihr das Luftkühler von Medion bei Aldi in Betracht ziehen. Er bietet eine besonders günstige Kühlung und hohe Mobilität, was ihn zu einer guten Lösung für heiße Sommertage macht.

