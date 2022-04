Bei Aldi bekommt ihr ab morgen wieder ein richtig spannendes Samsung-Smartphone zum absoluten Bestpreis angeboten. Das Samsung Galaxy A22 5G besitzt einen großen Akku und der Lieferumfang wurde noch nicht abgespeckt, sodass ihr damit ohne Einschränkungen durchstarten könnt.

Aldi verkauft Samsung-Smartphones für 159 Euro

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Android-Smartphone mit 5G zum bezahlbaren Preis ist, sollte diese Woche bei Aldi reinschauen. Der Discounter verkauft das Samsung Galaxy A22 5G ab dem 7. April zum Preis von nur 159 Euro (bei Aldi anschauen). Ihr könnt sowohl bei Aldi Nord als auch Aldi Süd in den Filialen zuschlagen. Amazon ist beim Preis mitgegangen (bei Amazon anschauen). Wer also nicht zu Aldi gehen will, kann hier zuschlagen. Man weiß ja nie, ob das Smartphone noch verfügbar ist.

Im Lieferumfang befindet sich nicht nur das Samsung-Smartphone, sondern auch noch ein Netzteil. Das findet man bei anderen Geräten des Herstellers nicht mehr. Es liegt eine Aldi-Talk-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben bei, sodass ihr direkt loslegen könnt.

Was ihr über Aldi wissen solltet:

Was macht das Samsung Galaxy A22 5G so attraktiv?

Das Samsung Galaxy A22 5G ist der Nachfolger des Galaxy A12. Es handelt sich um das Android-Smartphone, das weltweit am häufigsten gekauft wurde. In der neuen Generation wurde die technische Ausstattung aufgewertet. Es gibt, wie der Name schon verrät, jetzt ein 5G-Modem. Das 6,6-Zoll-Display löst mit FHD+ auf und ihr bekommt einen Octa-Core-Prozessor, dem 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher zur Seite stehen. Letzter kann sogar erweitert werden und ihr könnt trotzdem gleichzeitig zwei Nano-SIM-Karten ins Gehäuse einlegen. Diese Eigenschaft findet man kaum noch. Eine 3,5-mm-Klinkenbuchse ist sogar auch noch verbaut.

Damit dem Smartphone nicht zu schnell die Puste ausgeht, ist das Samsung Galaxy A22 5G mit einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet. Weiterhin ist eine 48-MP-Triple-Kamera auf der Rückseite verbaut und eine 8-MP-Kamera an der Front. Als Betriebssystem kommt Android 11 zum Einsatz, wobei Samsung für die meisten seiner Smartphones ein langes Update-Versprechen gegeben hat. Hier ist man die nächsten Jahre also sicher.

