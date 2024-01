Aldi verkauft morgen eine besondere Smartwatch mit langer Laufzeit zum kleinen Preis

Sollet ihr aktuell auf der Suche nach einer Smartwatch sein, die nicht die Welt kostet, eine lange Laufzeit bietet, gut aussieht und viele Features besitzt, dann könnte die Amazfit Bip 5 etwas für euch sein. Diese Smartwatch wird ab dem 4. Januar 2024 bei Aldi im Onlineshop günstiger verkauft.

Aldi verkauft Amazfit Bip 5 günstiger

Wenn ihr nicht gleich ein kleines Vermögen für eine Apple Watch oder Samsung Galaxy Watch ausgeben wollt, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Ab dem 4. Januar 2024 wird dort die Amazfit Bip 5 für nur noch 79,99 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu. Trotzdem unterbietet Aldi damit Konkurrenten wie MediaMarkt oder Amazon. Dort kostet die Smartwatch 89,99 Euro (bei Amazon anschauen).

Aldi bietet die Amazfit Bip 5 nur in den Farben Schwarz und Weiß günstiger an. Wollt ihr die Version in Pink haben, dann unterbietet Galaxus alle anderen Händler. Dort kostet die Smartwatch knapp unter 82 Euro inklusive Versandkosten (bei Galaxus anschauen). Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 90 Euro, sodass ihr zumindest etwas spart.

Was kann die Amazfit Bip 5?

Amazfit Bip 5: Features der Smartwatch vorgestellt

Die Amazfit Bip 5 hat im Grunde alles drauf, was ihr von einer Smartwatch erwarten könnt. Sie besitzt ein großes 1,91-Zoll-Display, das über eine Anti-Fingerabdruck-Beschichtung verfügt und im Freien gut abgelesen werden kann. Es werden über 120 Sportarten unterstützt und ihr könnt die Uhr auch ohne Smartphone zum Sport mitnehmen, da ein GPS-Empfänger verbaut ist. Sensoren messen eure Herzfrequenz, den Blutsauerstoff und das Stresslevel. Auch der Herzschlag kann analysiert werden.

Verbunden wird die Amazfit Bip 5 per Bluetooth. Ihr könnt auch direkt Anrufe von der Uhr führen, wenn das Smartphone in der Nähe ist. Benachrichtigungen werden selbstverständlich auch angezeigt. Die App-Auswahl soll anständig sein. Beispielsweise könnt ihr Alexa von Amazon darauf verwenden. Die Laufzeit wird mit bis zu 10 Tagen angegeben. Das hängt am Ende aber davon ab, wie intensiv ihr die Uhr verwendet.