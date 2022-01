Wer sich einen richtig großen Fernseher kaufen will, kann morgen bei Aldi zuschlagen. Dort wird zur Abwechslung nicht ein Modell von Medion verkauft, sondern von Hisense. Normalerweise sind genau diese Fernseher die besten Alternativen zu Aldi-Fernsehern. Jetzt dreht Aldi den Spieß um und verkauft selbst einen Hisense-TV zum Bestpreis.

Aldi verkauft riesigen Hisense-Fernseher für nur 739 Euro

Bei Aldi gibt es immer häufiger richtig gute TV-Deals. Ab dem 27. Januar 2022 kann man wieder zuschlagen. An diesem Tag wird der Hisense 70A7100F zum Preis von nur 739 Euro verkauft (bei Aldi anschauen). Es handelt sich um einen riesigen 70-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen. Andere Händler verlangen deutlich über 800 Euro (bei Amazon anschauen). Auch Alternativen kosten mindestens 800 Euro, meist aber noch viel mehr.

Geliefert wird der Fernseher kostenlos und innerhalb von 5 bis 20 Werktagen. Es kommen also keine zusätzlichen Versandkosten mehr hinzu. Käuferinnen und Käufer erhalten zwei Jahre Garantie.

Der Hisense-Fernseher ist mit einem LC-Display ausgestattet. Was das bedeutet, erklären wir euch im Video:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Was taugt der Hisense-Fernseher bei Aldi?

Hisense-Fernseher sind immer wieder bei Amazon in den Bestsellern zu finden, da sie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Der 70A7100F macht da keine Ausnahme. Wem ein 55- oder 65-Zoll-Fernseher zu klein sind, der oder die kann hier ein 70-Zoll-Gerät zum attraktiven Preis ergattern. Man bekommt natürlich einen Smart-TV, der alle gängigen Streaming-Dienste unterstützt. Das alles kann in 4K mit HDR wiedergegeben werden. Es sind zwei 15-Watt-Lautsprecher integriert, die mit der Hilfe von „DTS Virtual:X“ für guten Klang sorgen sollen.

Für klassisches TV kann mit dem Triple-Tuner Fernsehprogramm empfangen werden. Es stehen drei HDMI-2.0-Anschlüsse zur Verfügung, an die man Konsolen und Co. anschließen kann. Es gibt natürlich WiFi, Bluetooth und zwei USB-Schnittstellen. Mit Alexa ist sogar ein Sprachassistent mit an Bord. Hier bekommt man zu dem Preis also viel geboten.