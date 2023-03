Wenn ihr euch etwas unabhängiger vom Stromnetz machen wollt, dann funktioniert das mit einem Stromgenerator am besten. Bei Aldi wird morgen wieder ein sehr leistungsstarkes Modell günstiger verkauft, mit dem ihr sogar Heizungen und Kühlschränke mit Energie versorgen könnt.

Aldi verkauft Scheppach SG3500i für 999 Euro

Der vergangene Winter ist glimpflich verlaufen und es kam in Deutschland nicht zu Stromausfällen. Doch immer wieder warnen Energieversorger davor, dass lokale Stromausfälle drohen und ermahnen zu bestimmten Zeiten zum Stromsparen. Kommt es wirklich zu einem Stromausfall, dann sind viele aufgeschmissen. Für den Notfall sollte ein Plan vorhanden sein. Dazu gehört beispielsweise ein Stromgenerator, den Aldi ab dem 16. März im Onlineshop für 999 Euro zuzüglich Versandkosten verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Der Preis von Aldi ist sehr gut, denn der nächstgünstige Preis von Norma24 liegt bei 1.199 Euro (bei Norma24 anschauen). So könnt ihr ordentlich Geld sparen und bekommt dafür einen leistungsstarken Stromgenerator, der so einiges drauf hat. Mit einer Leistung von bis zu 3.500 Watt können auch Geräte genutzt werden, die sonst kaum möglich sind. Dazu gehören beispielsweise auch Heizungen oder Elektrogrills. Perfekt fürs Camping oder bei einem Stromausfall, um warm zu bleiben und trotzdem Essen zubereiten zu können.

Es ist sogar eine saubere Sinuswelle vorhanden, sodass ihr auch sensible Hardware wie Laptops direkt anschließen könnt. Der Tank hat ein Volumen von 6,3 Litern und der Motor soll sehr sparsam sein. Zudem wird eine Lautstärke von maximal 60 dB angegeben. Es handelt sich also um ein relativ leises Modell. Sogar zwei USB-Anschlüsse sind vorhanden, an denen ihr eure Handys direkt aufladen könnt.

Für wen lohnt sich der Kauf des Stromgenerators?

Im Grunde für alle, die unterwegs Energie benötigen oder sich für einen Stromausfall rüsten wollen. Da ihr hier im Gegensatz zu einem Solargenerator nicht auf Sonne angewiesen seid und mehr Energie erzeugen könnt, seid ihr auch in der Nacht gut abgesichert.