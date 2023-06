Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen E-Bike seid, das ihr im Grunde überall hin mitnehmen könnt, bei dem aber keine Kompromisse beim Fahrkomfort gemacht werden müssen, dann solltet ihr nächste Woche bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird bald ein spezielles Falt-E-Bike günstiger verkauft.

Aldi verkauft besonderes Falt-E-Bike für 1.249 Euro

E-Bikes gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Ihr könnt euch im Grunde für jeden Einsatzzweck ein elektrifiziertes Fahrrad kaufen. Die Preise gehen mittlerweile auch wieder nach unten. Wollt ihr euer E-Bike überall hin mitnehmen, dann ist ein faltbares Modell für euch die beste Wahl. Bei Aldi im Onlineshop wird so ein Modell von Llobe ab dem 15. Juni für 1.249 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu.

So sieht das Falt-E-Bike von Llobe bei Aldi aus. (Bildquelle: Llobe)

Der Preis von 1.249 Euro für das Falt-E-Bike bei Aldi geht in Ordnung. Zufällig haben aber auch andere Händler den Preis eines ähnlichen Modells mit Gangschaltung und Hinterradantrieb reduziert. Norma24 verlangt 1.209 Euro (bei Norma24 anschauen). Bei Marktkauf sind es 1.199 Euro (bei Marktkauf anschauen). Es kommen jeweils noch Versandkosten hinzu.

Das müsst ihr über Aldi wissen:

Was macht das Falt-E-Bike von Aldi so besonders?

Das Besonderes an dem Falt-E-Bike im Aldi-Onlineshop ist nicht nur der Faltmechanismus, sondern auch der vollgefederte Rahmen. Ihr habt nicht nur vorn eine Federgabel verbaut, sondern hinten auch noch einen Dämpfer, der eure Fahrt angenehmer macht. So etwas findet man bei faltbaren Fahrrädern sehr selten. Der Akku sitzt im Rahmen und kann zum Laden aus dem Rahmen gezogen werden. Ihr könnt den 374-Wh-Akku aber auch direkt am Fahrrad laden.

Zusammengeklappt lässt sich das E-Bike mit 20-Zoll-Bereifung einfacher transportieren. Sei es in der Bahn oder im Kofferraum eines Autos. Es ist alles am Rad verbaut. Also volle Beleuchtung und ein Fahrradständer. Sogar Schutzbleche sind dabei. Der 250-Watt-Motor sitzt im Vorderrad.